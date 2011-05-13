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Во Владивостоке пройдут парусные соревнования «1000 дней до старта Олимпиады»

13 Мая 2011, 14:55 | Владивосток

14 мая состоится Парусная регата под девизом «1000 дней до игр. Веселые олимпийские старты», знаменующая начало отсчета тысячи дней, остающихся до старта Олимпиады-2014 в Сочи. Инициатором спортивного мероприятия выступила компания «Ростелеком» - Национальный партнер XXII Олимпийских зимних игр.

Парусные гонки – первые в этом сезоне парусные соревнования - пройдут во Владивостоке на акватории Амурского залива среди воспитанников детско-юношеской парусной школы яхт-клуба «Семь футов». Сегодня именно здесь, в одной из лучших парусных школ Дальнего Востока, растят, возможно, будущих олимпийских чемпионов. Ведь в настоящее время парусный спорт входит в число семи опорных для Приморского края видов спорта олимпийской программы.

Гонки пройдут в трех классах: «Оптимист», «Кадет» и «Луч». Участников регаты поприветствуют наш земляк, олимпийский чемпион Степан Ощепков и вице-президент Всероссийской Федерации парусного спорта Михаил Ермаков.

14 мая спортивные мероприятия под эгидой "Ростелекома" пройдут по всей стране. В Магадане, Южно-Сахалинске, Якутске. Хабаровске, Благовещенске, Биробиджане и Владивостоке в этот день состоятся различные спортивные соревнования и конкурсы. Цель мероприятий – продвижение идей Олимпиады, формирование у детской и юношеской аудиторий интереса к олимпийскому движению, олимпийскому соревновательному духу, знакомство с олимпийской символикой.

Компания «Ростелеком» намерена «привести» Олимпиаду в каждый дом и сделать лозунг «Это наша Олимпиада» актуальным для каждого жителя России. Выполнить такую задачу «Ростелекому» позволяют уникальные возможности магистральной сети российского национального оператора связи. В каждый населенный пункт должны прийти телевизионные трансляции с многочисленных спортивных объектов Сочи-2014, исчерпывающая информация о спортсменах, тренерах и т.д. Это даст возможность всем жителям России увидеть и «почувствовать» Олимпиаду не хуже, а, может быть, и лучше, чем зрителям непосредственно на трибунах.

Торжественное открытие регаты состоится 14 мая в 10.30.

Построение участников, награждение призами победителей, выступление бывшего олимпийского чемпиона Степана Ощепкова и Вице-президента Всероссийской Федерации парусного спорта Михаила Ермакова начнутся в 17.00.

Досье "ЗР": Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком». «Ростелеком – Дальний Восток» сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Автор: Юрий Рогов
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