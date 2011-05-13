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Во Владивостоке пройдут парусные соревнования «1000 дней до старта Олимпиады»
14 мая состоится Парусная регата под девизом «1000 дней до игр. Веселые олимпийские старты», знаменующая начало отсчета тысячи дней, остающихся до старта Олимпиады-2014 в Сочи. Инициатором спортивного мероприятия выступила компания «Ростелеком» - Национальный партнер XXII Олимпийских зимних игр.
Парусные гонки – первые в этом сезоне парусные соревнования - пройдут во Владивостоке на акватории Амурского залива среди воспитанников детско-юношеской парусной школы яхт-клуба «Семь футов». Сегодня именно здесь, в одной из лучших парусных школ Дальнего Востока, растят, возможно, будущих олимпийских чемпионов. Ведь в настоящее время парусный спорт входит в число семи опорных для Приморского края видов спорта олимпийской программы.
Гонки пройдут в трех классах: «Оптимист», «Кадет» и «Луч». Участников регаты поприветствуют наш земляк, олимпийский чемпион Степан Ощепков и вице-президент Всероссийской Федерации парусного спорта Михаил Ермаков.
14 мая спортивные мероприятия под эгидой "Ростелекома" пройдут по всей стране. В Магадане, Южно-Сахалинске, Якутске. Хабаровске, Благовещенске, Биробиджане и Владивостоке в этот день состоятся различные спортивные соревнования и конкурсы. Цель мероприятий – продвижение идей Олимпиады, формирование у детской и юношеской аудиторий интереса к олимпийскому движению, олимпийскому соревновательному духу, знакомство с олимпийской символикой.
Компания «Ростелеком» намерена «привести» Олимпиаду в каждый дом и сделать лозунг «Это наша Олимпиада» актуальным для каждого жителя России. Выполнить такую задачу «Ростелекому» позволяют уникальные возможности магистральной сети российского национального оператора связи. В каждый населенный пункт должны прийти телевизионные трансляции с многочисленных спортивных объектов Сочи-2014, исчерпывающая информация о спортсменах, тренерах и т.д. Это даст возможность всем жителям России увидеть и «почувствовать» Олимпиаду не хуже, а, может быть, и лучше, чем зрителям непосредственно на трибунах.
Торжественное открытие регаты состоится 14 мая в 10.30.
Построение участников, награждение призами победителей, выступление бывшего олимпийского чемпиона Степана Ощепкова и Вице-президента Всероссийской Федерации парусного спорта Михаила Ермакова начнутся в 17.00.
Досье "ЗР": Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком». «Ростелеком – Дальний Восток» сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
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