Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Владивосток начнет отсчет дней до Олимпиады в Сочи
13 Мая 2011, 00:10 | Владивосток
В субботу, 14 мая, приморская столица присоединится к Всероссийской акции «1000 дней до Олимпийских игр в Сочи».
Олимпийская аллея из саженцев деревьев и цветов появится в парке имени Лазо (станция Санаторная). С 10 утра 14 мая ее будут высаживать в рамках экологической акции «1000 шагов к чистому городу» 300 студентов и школьников.
Право на открытие Волонтерского центра и обучение волонтеров-олимпийцев получил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. Церемония открытия Волонтерского центра состоится в 16.00 в спорткомплексе ВГУЭС «Чемпион», сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Теги:
Новости тематики
- Хоккей: "Адмирал" потерпел самое крупное поражение в сезоне
- "Луч" не смог справиться с молодыми "чертями"
- Главный тренер "Луча": У команды ужасное психологическое состояние
- Хоккей: "Адмирал" проиграл третий матч подряд
- "Луч" повеселил народ в Тюмени
- Хоккей: Удача отвернулась от "Адмирала"
- "Луч" перед встречей с "Мордовией" усилился двумя опытными игроками
- "Луч" сумел остановить "СКА-Хабаровск"
- Ближайший соперник "Луча" сменил главного тренера
- Болельщиков "Луча" обещают доставить в Хабаровск на автобусе
Новости раздела
- Хоккей: "Адмирал" потерпел самое крупное поражение в сезоне
- Экс-мэр Владивостока мечтает, чтобы этот важный объект был достроен
- "Луч" начал "выдавливать кетчуп"
- "Луч" не смог справиться с молодыми "чертями"
- Главный тренер "Луча": У команды ужасное психологическое состояние
- Хоккей: "Адмирал" проиграл третий матч подряд
- "Луч" повеселил народ в Тюмени
- Хоккей: Удача отвернулась от "Адмирала"
- Хоккей: "Адмирал" начал новый сезон с победы в Сочи
- "Луч" перед встречей с "Мордовией" усилился двумя опытными игроками
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
- Оленеводы Чукотки поселятся в мобильных "Ярангах 2.0"
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- Круизный лайнер Bremen зашел в порт Петропавловска-Камчатского
Loading...