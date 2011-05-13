Владивосток начнет отсчет дней до Олимпиады в Сочи

В субботу, 14 мая, приморская столица присоединится к Всероссийской акции «1000 дней до Олимпийских игр в Сочи».

Олимпийская аллея из саженцев деревьев и цветов появится в парке имени Лазо (станция Санаторная). С 10 утра 14 мая ее будут высаживать в рамках экологической акции «1000 шагов к чистому городу» 300 студентов и школьников.

Право на открытие Волонтерского центра и обучение волонтеров-олимпийцев получил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. Церемония открытия Волонтерского центра состоится в 16.00 в спорткомплексе ВГУЭС «Чемпион», сообщает пресс-служба администрации Владивостока.