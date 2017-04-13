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"Луч-Энергия" не может снять ничейное проклятие
На этот раз команда из Владивостока не могла удержать победу в Нижнекамске
12 апреля. Первенство ФНЛ. Нижнекамск, стадион «Нефтехимик». «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Луч-Энергия» (Владивосток) 1:1 (1:1). Голы: Муллин (31) - Килин (29).
«Нефтехимик»: Комаров, Сурков, Кобахидзе, Морозов, Корнилов, Петролай, Маляка, Бабырь, Муллин, Галиакберов.
«Луч-Энергия»: Гаврилов, Кашкавал, Попов, Грицаенко, Насадюк, Пономаренко, Пискунов, Килин (Михалев, 89), Машнев (Носов, 72), Гриднев, Столбовой (Гордиенко, 81).
Предупреждения: Корнилов (7); Муллин (20) – Насадюк (64).
«Луч-Энергия» не может победить уже восемь туров подряд, сыграв семь матчей вничью ав рамках весенней части первенства.
Юрий УТКУЛЬБАЕВ, главный тренер ФК «Нефтехимик»:
- Ребята сделали все, что смогли. Поле, конечно, не предполагало комбинационной игры. В основном была борьба, длинные передачи. Ребята отдали все силы. Ничья тоже положительный результат. Нам сейчас нужны любые очки.
- Два очка потеряли или одно приобрели?
- Играли дома, при своих болельщиках. Так что, думаю, потеряли. Был настрой, были и моменты, которые завершались ударом по воротам. Где-то не повезло, где-то мяч в игрока попал. Также ребята про руку сигнализировали. Да, мы хотели выиграть. Это потеря очков.
Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:
- Игра получилась боевая и жесткая с обеих сторон. Это связано с футбольным полем, которое было не лучшего качества. Игра была упрощена и со стороны «Нефтехимика», и с нашей стороны. Было много передач в борьбу. «Нефтехимик» поставил высокого БАБЫРЯ под наших голеодоров, так скажем. Били вперед, рассчитывали, что за спину будет заброс, но первыми забили мы. «Нефтехимик» совершил позиционную ошибку, а через несколько минут мы также допустили позиционную ошибку. В целом, и у нас, и у вас во втором тайме были еще моменты, но сегодняшняя ничья это закономерный результат.
В Хабаровске «СКА-Хабаровск» проиграл московскому «Динамо» 2:3. Хет-триком разразился лучший бомбардир ФНЛ ПАНЧЕНКО.
После 31 тура «Луч-Энергия» остался на 12-ом месте, имея в активе 38 очков.
«СКА-Хабаровск» сыграл вничью 0:0 в Калининграде с местной «Балтикой».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Нефтехимик».
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