"Луч-Энергия" не может снять ничейное проклятие

На этот раз команда из Владивостока не могла удержать победу в Нижнекамске

12 апреля. Первенство ФНЛ. Нижнекамск, стадион «Нефтехимик». «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Луч-Энергия» (Владивосток) 1:1 (1:1). Голы: Муллин (31) - Килин (29).

«Нефтехимик»: Комаров, Сурков, Кобахидзе, Морозов, Корнилов, Петролай, Маляка, Бабырь, Муллин, Галиакберов.

«Луч-Энергия»: Гаврилов, Кашкавал, Попов, Грицаенко, Насадюк, Пономаренко, Пискунов, Килин (Михалев, 89), Машнев (Носов, 72), Гриднев, Столбовой (Гордиенко, 81).

Предупреждения: Корнилов (7); Муллин (20) – Насадюк (64).

«Луч-Энергия» не может победить уже восемь туров подряд, сыграв семь матчей вничью ав рамках весенней части первенства.

Юрий УТКУЛЬБАЕВ, главный тренер ФК «Нефтехимик»:

- Ребята сделали все, что смогли. Поле, конечно, не предполагало комбинационной игры. В основном была борьба, длинные передачи. Ребята отдали все силы. Ничья тоже положительный результат. Нам сейчас нужны любые очки.

- Два очка потеряли или одно приобрели?

- Играли дома, при своих болельщиках. Так что, думаю, потеряли. Был настрой, были и моменты, которые завершались ударом по воротам. Где-то не повезло, где-то мяч в игрока попал. Также ребята про руку сигнализировали. Да, мы хотели выиграть. Это потеря очков.

Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Игра получилась боевая и жесткая с обеих сторон. Это связано с футбольным полем, которое было не лучшего качества. Игра была упрощена и со стороны «Нефтехимика», и с нашей стороны. Было много передач в борьбу. «Нефтехимик» поставил высокого БАБЫРЯ под наших голеодоров, так скажем. Били вперед, рассчитывали, что за спину будет заброс, но первыми забили мы. «Нефтехимик» совершил позиционную ошибку, а через несколько минут мы также допустили позиционную ошибку. В целом, и у нас, и у вас во втором тайме были еще моменты, но сегодняшняя ничья это закономерный результат.

В Хабаровске «СКА-Хабаровск» проиграл московскому «Динамо» 2:3. Хет-триком разразился лучший бомбардир ФНЛ ПАНЧЕНКО.

После 31 тура «Луч-Энергия» остался на 12-ом месте, имея в активе 38 очков.

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью 0:0 в Калининграде с местной «Балтикой».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Нефтехимик».