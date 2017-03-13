"Луч-Энергия" потрепал нервы лидеру

Приморцы не до конца восстановились после матча в Красноярске

12 марта. Первенство ФНЛ. Москва, стадион «Арена Химки», 2 тыс. зрителей. «Луч-Энергия» (Владивосток) - «Динамо» (Москва) 0:2 (0:1). Голы: Луценко (40), Панченко (90+, пен.).

«Луч-Энергия»: Гаврилов, Насадюк, Пискунов, Коломыц, Грицаенко, Попов, Килин (Минич, 83), Пономаренко, Машнев (Гриднев, 68), Гордиенко (Носов, 61), Столбовой (Михалев, 72).

«Динамо»: Шунин, Морозов (Калугин, 90+), Хольмен, Белоруков, Козлов, Панченко (Кузьмин, 90+), Зотов (Соснин, 90+), Темников, Сапета, Катрич, Луценко (Бечирай, 71).

Номинально хозяевами поля являлись приморцы, в очередной раз четко отработавшие свою излюбленную модель – предельная концентрация всей команды в защите с расчетом на шанс в редкой контратаке. Победный мяч на 39-й минуте провел ЛУЦЕНКЛ. САПЕТА заработал штрафной на правом фланге, КАТРИЧ навесил, а Луценко двумя касаниями отправил мяч в сетку. На 90-й минуте защитник «Луча» сыграл рукой в своей штрафной – пенальти четко реализовал ПАНЧЕНКО.

Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Сегодняшняя игра – отражение того, что происходит с командой в последнее время. Мы не до конца восстановились после игры с «Енисеем», где мы выложились полностью, что наложило свой отпечаток. Считаю, «Динамо» сегодня заслуженно победило. Конечно, хотелось бы такого соперника принимать дома. Во Владивостоке все ждали эту игру, как-никак играем с лидером. На стадион пришло бы около четырех тысяч человек. Но получилось так, как получилось. Поздравляю «Динамо» с заслуженной победой.

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, главный тренер ФК «Динамо»:

- Мы сами создали себе нервотрепку, хотя и контролировали игру. При счете 1:0 надо было развивать успех, но нереализованные моменты привели к нервозности в действиях. В обороне сыграли хорошо, но надо забивать, ответственее относиться к моментам. Все команды конкурентоспособны, они не будут давать нам много создавать моментов.

«СКА-Хабаровск» на своем поле не сумел переиграть «Сокол» - 1:1.

После этого тура «Луч-Энергия» занимает 10-е место в первенстве ФНЛ, набрав 33 очка. «СКА-Хабаровск» остался на третьей позиции, имея 43 очка в активе.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Динамо» (Москва)



