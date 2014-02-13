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В "Фетисов Арене" установлен экран для "Олимпийских просмотров"
В КСК «Фетисов Арена» завершился монтаж оборудования для организации массовых просмотров матчей сборной России на олимпийском хоккейном турнире в рамках акции «Смотрим Олимпиаду вместе!».
Завершена установка уникального широкоформатного экрана площадью 100 квадратных метров и проведено его тестирование.
Кроме того, произведен монтаж светового и звукового оборудования, которое будет использовано во время катания на льду и дискотеки.
Напомним, уже в четверг, 13 февраля, мужская сборная России стартует на хоккейном турнире Зимних Олимпийских Игр в Сочи.
Хоккейный клуб «Адмирал» приглашает приморских болельщиков в КСК «Фетисов Арена», для того чтобы вместе поддержать сборную России на ее первом матче на олимпийском хоккейном турнире – против сборной Словении.
Гости большого спортивного вечера 13 февраля смогут первыми приобрести билеты на товарищеский матч между ХК «Адмирал» и ХК «Амур», который состоится в КСК «Фетисов Арена» 22 февраля 2014 года.
Помимо самого просмотра игры болельщиков ожидает интересная развлекательная программа, массовое катание на коньках и дискотека. Вход в комплекс будет открыт с 20:00.
Приобрести билеты на массовые «олимпийские просмотры» можно в кассах компании «Дальпартер». Количество билетов ограничено. Для справок обращайтесь по телефону 2720000 или на сайт Дальпартер.рф.
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