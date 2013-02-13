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ФУТБОЛ: Иван Белосорочко перебирается из "Луча-Энергия" в "Амур-2010"
13 Февраля 2013, 19:42 | Владивосток
19-летний защитник Иван БЕЛОСОРОЧКО расторг контракт с ФК "Луч-Энергия" "по собственному желанию" и, по информации официального сайта желто-синих, продолжит футбольную карьеру на родине - в благовещенском "Амуре-2010".
Иван начал заниматься футболом в городе Белогорске Амурской области. В 2008 году перебрался в футбольную школу "Луча-Энергия". В июле 2012 года был переведен из молодежного состава в основной состав "Луча-Энергия" и принял участие в двух играх первенства России сезона-2012/2013.
Ранее сообщалось, что "Луч-Энергия" покинул защитник Дмитрий ТИХИЙ, заключивший контракт с "Аланией", и голкипер Борис ШОГЕНОВ.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото www.fcle.ru
Автор: Олег Клименко
Теги: "луч-энергия"
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