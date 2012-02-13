www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.18 р. 100 JPY: 60.71 р.
EUR: 76.72 р. 10 CNY: 98.05 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Проект «Наш город»
Распечатать

12 команд вышли на первую зимнюю бизнес-спартакиаду Владивостока

13 Февраля 2012, 20:07 | Владивосток

В субботу, 11 февраля, во Владивостоке стартовала Первая Зимняя Бизнес-спартакиада 2012 года. Торжественная церемония открытия соревнований прошла на базе Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа на ул. Русской. И сразу первыми на лед вышли хоккеисты.

Соревнования проводятся при поддержке администрации города Владивостока, регионального политического совета партии «Единая Россия» и центра стратегического партнёрства ВГУЭС. Как отметили организаторы, в спартакиаде принимают участие 12 команд, представляющих бизнес-сообщества города. Среди них «Зеленые листья», «Ратимир», «Соллерс», «Спектр техники», МТС, Сбербанк, Мегафон, Примсоцбанк.

За звание победителя участники будут сражаться в хоккее с шайбой, горнолыжном спорте, сноубординге, плавании, мини-футболе на снегу и пулевой стрельбе почти месяц. Завершат спортивную программу 1-й зимней Бизнес-спартакиады матчи мини-футбола на снегу. Соревнования будут проходить 3-4 марта на футбольном поле спортивного комплекса «Чемпион 1» на Гоголя. Кстати, для каждого вида состязаний разработаны правила. Например, в мини-футболе необходимо представить команды из 8 человек, хотя на площадке будут играть пятерки. Команды путем жребия разбиваются на подгруппы, игры в которых проводятся по круговой системе в один круг. Затем проводятся стыковые игры за 1-4-е и 5-8-е места. Все всерьез.

Первая зимняя Бизнес-спартакиада определит сильнейшие корпоративные команды, ведь нередко именно спорт и здоровый образ жизни служат укреплению корпоративного духа и успеху в бизнесе, как солнце, мороз и свежий воздух – здоровью.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru