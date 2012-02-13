12 команд вышли на первую зимнюю бизнес-спартакиаду Владивостока

В субботу, 11 февраля, во Владивостоке стартовала Первая Зимняя Бизнес-спартакиада 2012 года. Торжественная церемония открытия соревнований прошла на базе Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа на ул. Русской. И сразу первыми на лед вышли хоккеисты.

Соревнования проводятся при поддержке администрации города Владивостока, регионального политического совета партии «Единая Россия» и центра стратегического партнёрства ВГУЭС. Как отметили организаторы, в спартакиаде принимают участие 12 команд, представляющих бизнес-сообщества города. Среди них «Зеленые листья», «Ратимир», «Соллерс», «Спектр техники», МТС, Сбербанк, Мегафон, Примсоцбанк.

За звание победителя участники будут сражаться в хоккее с шайбой, горнолыжном спорте, сноубординге, плавании, мини-футболе на снегу и пулевой стрельбе почти месяц. Завершат спортивную программу 1-й зимней Бизнес-спартакиады матчи мини-футбола на снегу. Соревнования будут проходить 3-4 марта на футбольном поле спортивного комплекса «Чемпион 1» на Гоголя. Кстати, для каждого вида состязаний разработаны правила. Например, в мини-футболе необходимо представить команды из 8 человек, хотя на площадке будут играть пятерки. Команды путем жребия разбиваются на подгруппы, игры в которых проводятся по круговой системе в один круг. Затем проводятся стыковые игры за 1-4-е и 5-8-е места. Все всерьез.

Первая зимняя Бизнес-спартакиада определит сильнейшие корпоративные команды, ведь нередко именно спорт и здоровый образ жизни служат укреплению корпоративного духа и успеху в бизнесе, как солнце, мороз и свежий воздух – здоровью.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».