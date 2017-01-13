www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.5 р. 100 JPY: 52.14 р.
EUR: 63.28 р. 10 CNY: 86.22 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

В "Луч-Энергия" может перейти бывший игрок ЦСКА

13 Января 2017, 09:39 | Владивосток

Воспитанник «Аквалайна» может вернуться во Владивосток

График подготовки «Луча-Энергия» предусматривает два тренировочных сбора в Турции – в Белеке с 23 января по 10 февраля, в Анталии с 16 февраля по 6 марта. Ожидается, что на первый сбор команда соберется в полном составе, в том числе защитник Алексей ГРИЦАЕНКО, которым предметно интересовался пермский «Амкар».

Несмотря на непростую финансовую ситуацию в клубе (сборы будут проходить на бюджетные деньги, первый транш ожидается в ближайшее время), в команде могут появиться новички. Один из них – 21-летний защитник «Текстильщика» Петр ЯНЗИН, в 2013-2014 гг. выступавший за молодежную команду ЦСКА, в составе которой провел 5 матчей в Юношеской лиге УЕФА. В составе «Текстильщика» (Иваново), выступающего в зоне «Запад» второго дивизиона, Янзин в сезоне 2015-2016 гг. провел 17 матчей, отметился тремя желтыми карточками.

Петр Янзин родился во Владивостоке, занимался в «Аквалайне», затем получил приглашение в главную команду Приморья, выступал за «Луч-Энергия-95». После участия в юношеском чемпионате России получил приглашение от ЦСКА вместе с Русланом ГОРДИЕНКО. После окончания ДЮСШ ПФК ЦСКА перешел в молодежную команду армейцев

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: "аквалайн"  футбол  турция  "луч-энергия"  сборы 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru