В "Луч-Энергия" может перейти бывший игрок ЦСКА

Воспитанник «Аквалайна» может вернуться во Владивосток

График подготовки «Луча-Энергия» предусматривает два тренировочных сбора в Турции – в Белеке с 23 января по 10 февраля, в Анталии с 16 февраля по 6 марта. Ожидается, что на первый сбор команда соберется в полном составе, в том числе защитник Алексей ГРИЦАЕНКО, которым предметно интересовался пермский «Амкар».

Несмотря на непростую финансовую ситуацию в клубе (сборы будут проходить на бюджетные деньги, первый транш ожидается в ближайшее время), в команде могут появиться новички. Один из них – 21-летний защитник «Текстильщика» Петр ЯНЗИН, в 2013-2014 гг. выступавший за молодежную команду ЦСКА, в составе которой провел 5 матчей в Юношеской лиге УЕФА. В составе «Текстильщика» (Иваново), выступающего в зоне «Запад» второго дивизиона, Янзин в сезоне 2015-2016 гг. провел 17 матчей, отметился тремя желтыми карточками.

Петр Янзин родился во Владивостоке, занимался в «Аквалайне», затем получил приглашение в главную команду Приморья, выступал за «Луч-Энергия-95». После участия в юношеском чемпионате России получил приглашение от ЦСКА вместе с Русланом ГОРДИЕНКО. После окончания ДЮСШ ПФК ЦСКА перешел в молодежную команду армейцев

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток