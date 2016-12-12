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Приморские волейболистки вышли на первые роли в Высшей лиге
Девушки показали достойный пример хоккеистам
Волейбольный клуб «Приморочка» одержал уверенную победу над ВК «Тюмень-ТюмГУ» и вышел на первое место в турнирной таблице Высшей лиги «А».
Высшая лига «А». 11 ноября, Владивосток. «Приморочка» (Приморский край) - «Тюмень-ТюмГУ» (Тюменская область) 3:0 (25:16, 25:11, 25:20).
В первом матче пятого тура «Приморочка» одержала победу над ВК «Тюмень-ТюмГУ» со счетом 3:1.
Александр СТАЦЕНКО, главный тренер ВК «Приморочка»:
- Сегодня игра была лучше. То, что вчера не сделали, сегодня сделали за две игры: сыграли удачно на блоке и подавали, как надо. Игроки, которые выходили на замену, не ослабляли, а поддерживали темп, который задали изначально. Переиграли «Тюмень» по всем статьям.
Игорь ГАЙДАБУРА, главный тренер ВК «Тюмень-ТюмГУ»:
- Вчера мы совершили 35 своих ошибок: 14 атак в аут, 14 неприемов, 7 неподач. С такой игрой, наверное, нереально выиграть, зацепиться просто не за что. Сегодня вообще перестали играть. Не можем наладить связи. У нас два принимающих, либеро и доигровщик, второй доигровщик травмирован, и четвертый тур мы мучаемся без него. На площадке два диагональных, а толку от этого ноль. С краев бить практически не можем, прием отсутствует. Тяжело бороться.
- Команда у вас сильнее, чем в прошлом сезоне…
- В прошлом сезоне была задача сохранить команду, практически все игроки были с Высшей лиги «Б». Сейчас немного усилились, но есть проблема с доигровщиками, хотели взять еще одну, чтобы их было три, но не получилось.
- Что скажете о «Приморочке»?
- Соперник, с которым можно играть. Даже нужно, но пока мы не в том состоянии, чтобы оказывать сопротивление.
Екатерина КЛИМЕНКО, связующий ВК «Приморочка»:
- «Тюмень» усилилась по сравнению с прошлым сезоном, и эта команда не была нам знакома, мы с ней играли первый раз в этом сезоне. Было волнение за результат, перед своими зрителями хочется показать лучшую игру, и волнение на нас давит, поэтому в первой игре было сложнее. Но мы увидели, на что способен соперник, мы разобрали его от «А» до «Я» и выполнили установку тренера. Вчера мы плохо подавали и много проиграли на блоке, сегодня исключили эти ошибки, и для нас сложилось все хорошо.
Следующие матчи «Приморочка» проведет 17 и 18 декабря на выезде, в Уфе соперником нашей команды будет «Уфимочка-УГНТУ».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ВК «Приморочка»
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