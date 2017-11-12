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"Луч-Энергия" обыграл "Шинник" на глазах у Андрея Тарасенко

12 Ноября 2017, 18:04 | Владивосток

Для желто-синих это лишь вторая домашняя победа в текущем сезоне

Первенство ФНЛ по футболу. 12 ноября. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Шинник» (Ярославль) 3:1 (0:1).

Голы: Празновски (62), Хлебородов (86), Гелоян (88) - Безлихотнов (18).

«Луч-Энергия»: Шамов, Тихий (Хлебородов, 76), Насадюк, Празновски, Марущак, Пономаренко, Гелоян, Маляка (Мязин, 63), Носов (Макарчук, 46), Холодилов (Бажев, 46), Гордиенко.

«Шинник»: Антипин, Магадиев, Чистяков, Ятченко, Лях (Дроздов, 69), Крамаренко (Шаймарданов, 74), Щадин, Самойлов (Кагермазов, 79), Нарылков, Безлихотнов (Лаук, 64), Булия.

Хозяева контролировали мяч практически весь первый тайм, но особых дивидендов это не принесло. Самую реальную возможность открыть счет на 17-ой минуте упустил НОСОВ, ударивший чуть выше ворот. И сразу же в ответной атаке отличились гости. Как признал после матча главный тренер «Шинника» ПОБЕГАЛОВ, во втором тайме его команда не выполнила установку на игру, а затем совершил череду необъяснимых ошибок, которыми мастерски воспользовались игроки «Луча», воодушевленные появлением у команды спонсора.

Весь первый тайм в атаке у «Луча» отыграл 18-летний нападающий из дубля ХОЛОДИЛОВ. «Он очень хорошо выглядел на предматчевых тренировках, и я предоставил ему шанс. Теперь от него зависит, как он им воспользуется», - сказал после матча наставник «Луча» Жолт ХОРНЯК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия».

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Теги: Андрей Тарасенко  футбол  жолт хорняк  "луч-энергия" 



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