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Во Владивостоке проверили хоккейные коробки

12 Ноября 2012, 15:31 | Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября, ZRPRESS. На минувшей неделе во Владивостоке прошло выездное совещание по вопросам подготовки придомовых спортивных объектов к предстоящему хоккейному сезону. Первыми объектами, которые посетила комиссия, стали придомовые хоккейные коробки Первомайского района.

В работе по обследованию объектов приняли участие начальник управления информационно-методической работы в сфере нравственного и физического развития населения администрации Владивостока Алексей Соловьёв и представители «СДЮСШ единоборств г. Владивостока», ответственные за данные спортивные объекты. Они проверили готовность объектов к предстоящему хоккейному сезону, особое внимание было уделено техническому состоянию объектов и наличию освещения, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Как отмечают специалисты, работа хоккейных коробок в городе на особом контроле. По распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва, с 2008 года в городе были не только восстановлены и благоустроены спортивные сооружения, традиционно действовавшие возле школ, но и созданы десятки новых, в том числе и на придомовых территориях.

Напомним, что на сегодняшний день в городе порядка 70 придомовых спортивных объектов, в числе которых - хоккейные коробки, спортивные площадки и футбольные поля. Специалисты постепенно привели в порядок покрытие и ограждение на большинстве площадок, обновили защитные сетки, на многих сооружениях впервые установлено освещение, что позволяет кататься допоздна.

В ходе прошедшей проверки было установлено, что на некоторых обновленных объектах уже успели «поработать» вандалы. Так, на хоккейной коробке, которая появилась в этом году по адресу: ул. Калинина, 257 уже изрисованы борта, а на Каштановой,11, Гризодубовой, 63 и 1-ой Поселковой, 25 и вовсе разбиты новые баскетбольные щиты.

Напомним, что работы по увеличению числа придомовых спортивных объектов во всех районах города продолжаются. Так, например, в этом году в муниципальную собственность было оформлено 17 таких объектов, в 2013 году планируется создать еще 12 таких уголков спорта. Как отметили в управлении информационно-методической работы в сфере нравственного и физического развития населения администрации Владивостока, в городе продолжается работа по поиску бесхозных спортивных объектов и территорий, где горожане желают увидеть новую хоккейную коробку.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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