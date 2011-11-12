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Cтудент ДВФУ — призер чемпионата России по джиу-джитсу

12 Ноября 2011, 02:51 | Владивосток

Третьекурсник Юридической школы ДВФУ Андрей Кузов на днях вернулся из Орла, где занял второе место на Всероссийских соревнованиях по джиу-джитсу. Вместе с ним награды привезли еще два будущих юриста — первокурсник Дмитрий Высотин, ставший вторым среди юниоров, и четверокурсник Иван Говоровский, который занял третье место среди взрослых.

Приморский край на соревнованиях представляли 6 человек. Всего же в этом году в турнире приняли участие 164 человека из разных регионов России и зарубежья. За награды поборолись спортсмены из Дагестана, Афганистана, Республики Корея, КНР, США.

Андрей уже 11 лет занимается джиу-джитсу, в его копилке множество наград городских, краевых и региональных соревнований. В прошлом году на всероссийских соревнованиях студент ДВФУ также занял призовое место.

— Приятно было снова встретить друзей, которые разбросаны по всей России, а некоторые живут за рубежом, — вспоминает спортсмен. — Мы очень дружны — стараемся всегда поддерживать связь и постоянно ездим друг к другу в гости.

Андрей Кузов планирует получить второе высшее образование в области физической культуры, с которым уже можно будет выступать на соревнованиях в новой роли — в качестве судьи.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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