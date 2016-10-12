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"Адмирал" одержал четвертую победу подряд

12 Октября 2016, 07:43 | Владивосток

Победный гол в противостоянии с «Нефтехимиком» на счету Саболича

11 октября. Нижнекамск. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Адмирал» (Владивосток) 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

0:1 – Лугин (Фисенко, Блум) – 18:05 (5x4).

1:1 – Полыгалов (Кинрейд, Секстон) – 20:53 (5x4).

1:2 – Саболич (Фисенко) – 23:57.

1:3 – Ткачев (Фисенко, Саболич) – 26:34 (5x4).

Вратари: Лисутин – Бобков.

Броски: 41 (13-14-14) – 26 (9-10-7).

Вбрасывания: 27 (10-10-7) – 24 (9-6-9).

Штраф: 4 (2-2-0) – 10 (4-4-2).

«Адмирал»: Бобков; Блум – Бартулис (2); Ткачев – Фисенко – Саболич; Волченков (2) – Земченок, Акесон (2) – Райт – Краснослободцев (2); Мнацян – Конев, Горшков (2) – Мамин – Лугин; Воронин – Яковлев – Сигарев.

«Адмирал» одержал важную победу на выезде благодаря голам лидеров команды Ткачева и САБОЛИЧА.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Вы все, наверное, знаете турнирное положение в нашей конференции. Очень много команд стоят рядом, небольшой очковый разрыв. Поэтому я считаю, что сегодня мы одержали очень важную победу. Мы немножко вырвались вперед, где-то на полшага. Большое спасибо ребятам за третий период, когда уже играли по счету и практически не дали шансов сопернику сократить отставание в счете. Ключевым считаю момент с выходом соперника «два в ноль», когда Игорь БОБКОВ нас выручил. Я думаю, это был ключевой момент.

- Четвертая победа «Адмирала» подряд, восемь голов в большинстве. Удалось ли найти эти идеальные сочетания для игры в большинстве и в чем еще хотите прибавить?

- Хотим прибавить в большинстве, чтобы забивать еще больше. Да во всех компонентах надо прибавлять. Здорово, конечно, что забиваем в большинстве, мы работаем над этим, и на данный момент у нас хорошие сочетания, которые дают результат. Но останавливаться нельзя, нужно работать дальше.

Николай СОЛОВЬЕВ, главный тренер ХК «Нефтехимик»:

- Хочу поздравить с победой соперника, они это заслужили. Хотелось порадовать болельщиков другим результатом, но не получилось. Ребята, вроде и старались, но, играя в меньшинстве, пропустили две шайбы. В большинстве также сыграли не лучшим образом. Перешли на три звена, чтобы спасти игру, но, к сожалению, не получилось, соперник лишил нас этой возможности. Сейчас сказали ребятам, чтобы готовились к игре с Китаем, «Куньлунь» тоже интересная команда, тоже опытная. Но у нас будут перестановки, это вынужденная мера – я уже говорил. Выйдут из травмы Дима МАКАРОВ, Ваня ЛЕКОМЦЕВ.

Хабаровский «Амур» в Казани уступил «Ак Барсу» 1:2.

«Адмирал» после этого матча поднялся на 6-ю строчку «Востока» с 27-очками в активе после 18 проведенных матчей. «Амур» расположился на 7-ом месте с 26 очками.

13 октября «Адмирал» сыграет в Казани с «Ак Барсом».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК "Нефтехимик".

Автор: Олег Клименко
Теги: "Адмирал"  хоккей  александр андриевский 



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