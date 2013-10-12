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Владивостокский ХК "Адмирал" в Череповце добыл лишь одно очко
Команда из Владивостока четырежды вела в счете, но проиграла "Северстали" по буллитам 4:5.
Стартовые пятерки:
"Северсталь": ЛААКСО-КИСЕЛЕВИЧ; ВИДЕЛЬ-БУШУЕВ-НИКОНЦЕВ.
"Адмирал": АНТРОПОВ-ОСИПОВ; БЕРГФОРС-ШЮТЦ-ЛИСИН.
Со стороны сложилось впечатление, что победа хозяев вряд бы стала возможной, если бы не восемь удалений в составе "Адмирала", притом что наша команда в численном большинстве сыграла ни разу (единственное удаление в составе хозяев было выписано за обоюдную грубость).
Нападающий "Северстали" Владимир АНТИПОВ, отличившийся один раз с игры, в итоге оказался единственным в составе обеих команд игроком, сумевшим выиграть дуэль у вратаря в ходе серии буллитов.
Статистика матча:
Штраф: 2-16. Броски: 50-35. Вбрасывания: 40-34.
Ханну ЙОРТИККА, главный тренер ХК "Адмирал":
- Настроение, конечно, плохое. Буквально несколько минут не дотянули, чтобы взять три очка. В итоге упустили победу и вместо трех очков получили одно. К сожалению, нельзя не отметить, что за всю игру мы не имели ни одного большинства, как это ни удивительно.
Игорь ПЕТРОВ, главный тренер ХК "Северсталь":
- Очень красивый хоккей показали сегодня обе команды, зрителям понравилось. Где-то был открытый хоккей, где-то ошибки, много голов. Обе команды были достойны очков. Но наши ребята проявили характер, не сдались, бились до конца. Огромное им за это спасибо.
В Ярославле хабаровский "Амур" выиграл у "Локомотива" 1:0 в серии буллитов, отличился Якуб ПЕТРУЖАЛЕК.
После очередного игрового дня "Адмирал" расположился на 10-ой строчке турнирной таблицы в зоне "Восток", имея в активе 16 очков. "Амур" набрал 14 очков и занимает 11-е место.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото ХК "Адмирал".
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