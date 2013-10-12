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Владивостокский ХК "Адмирал" в Череповце добыл лишь одно очко

12 Октября 2013, 12:33 | Владивосток

Команда из Владивостока четырежды вела в счете, но проиграла "Северстали" по буллитам 4:5.

Стартовые пятерки:

"Северсталь": ЛААКСО-КИСЕЛЕВИЧ; ВИДЕЛЬ-БУШУЕВ-НИКОНЦЕВ.
"Адмирал": АНТРОПОВ-ОСИПОВ; БЕРГФОРС-ШЮТЦ-ЛИСИН.

Со стороны сложилось впечатление, что победа хозяев вряд бы стала возможной, если бы не восемь удалений в составе "Адмирала", притом что наша команда в численном большинстве сыграла ни разу (единственное удаление в составе хозяев было выписано за обоюдную грубость).

Нападающий "Северстали" Владимир АНТИПОВ, отличившийся один раз с игры, в итоге оказался единственным в составе обеих команд игроком, сумевшим выиграть дуэль у вратаря в ходе серии буллитов.

Статистика матча:

Штраф: 2-16. Броски: 50-35. Вбрасывания: 40-34.

Ханну ЙОРТИККА, главный тренер ХК "Адмирал":

- Настроение, конечно, плохое. Буквально несколько минут не дотянули, чтобы взять три очка. В итоге упустили победу и вместо трех очков получили одно. К сожалению, нельзя не отметить, что за всю игру мы не имели ни одного большинства, как это ни удивительно.

Игорь ПЕТРОВ, главный тренер ХК "Северсталь":

- Очень красивый хоккей показали сегодня обе команды, зрителям понравилось. Где-то был открытый хоккей, где-то ошибки, много голов. Обе команды были достойны очков. Но наши ребята проявили характер, не сдались, бились до конца. Огромное им за это спасибо.

В Ярославле хабаровский "Амур" выиграл у "Локомотива" 1:0 в серии буллитов, отличился Якуб ПЕТРУЖАЛЕК.

После очередного игрового дня "Адмирал" расположился на 10-ой строчке турнирной таблицы в зоне "Восток", имея в активе 16 очков. "Амур" набрал 14 очков и занимает 11-е место.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ХК "Адмирал".

Автор: Олег Клименко
Теги: хоккей  "Адмирал"  КХЛ 



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Комментарии

  • Псевдоним23:27, 13.10.2013#

    Пора адирала переименовать в матроса

  • ЧЛЕН23:47, 13.10.2013#

    очко это хорошо. клизьму только не забутьте

  • Псевдоним00:11, 14.10.2013#

    Так они в очке всегда сидеть и будут ну и Миклуха вместе с ними, ведь его детище!!

  • приморский01:04, 14.10.2013#

    Гастарбайтеры немножко играют. Не будут же их содержать вечно, кому то это надоест

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