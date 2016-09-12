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Всемирный день подтягиваний с шумом прошел во Владивостоке (Фото)
0 сентября на Спортивной набережной приморцы отметили Всемирный день подтягиваний. Для участия в соревновании по подтягиваниям желающие заранее зарегистрировались у организаторов. Ими во Владивостоке выступили АНО "Беговой клуб RunDNSRun" и Международная организация по подтягиванию WorldPullupDay.
Перед участниками стояла задача установить городской рекорд по подтягиванию, и тем самым сделать максимальный вклад в общероссийский зачёт. А каждый посетивший мероприятие мог зарядиться отличным настроением и поднять свою физическую подготовку. Для жителей были организованы разные спортивные и развлекательные площадки, где все могли проверить свои силы и просто понаблюдать, как это делают другие.
В день подтягиваний на набережной у фонтана развернулась площадка для показательных выступлений каратистов и гимнастов Владивостока. Сначала для гостей мероприятия выступила ДЮСШ «Гармония», маленькие воспитанники которой показали чудеса гимнастики своего возраста. Следом за ними на импровизированный татами вышла ДВ Федерация Айкидо. Свое боевое искусство показали не только парни, но и совсем юная ученица, не уступавшая соперникам ни в навыках, ни в мужестве.
На набережной также была организована площадка по кроссфиту. Эта система включает в себя элементы интервальных тренировок высокой интенсивности, тяжёлой атлетики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта и другие. Свою выносливость мог проверить каждый желающий, выполнив все упражнения (рывок гири, присед с блинами, выбросы, выпады прыжком со сменой ног) по 100 раз – участники успешно справлялись с заданиями.
А самой танцевальной тренировкой была «Зумба» от артемовского фитнес-клуба. Под зажигательную музыку дети и взрослые повторяли движения в стиле «зумба», поднимающие настроение и тонус всего тела.
Международная спортивная акция World Pull-up Day – всемирный день подтягиваний существует уже шесть лет. Впервые массовые подтягивания прошли в Латвии. Их инициатором была латвийская ассоциация воркаута. С тех пор акция вышла на международный уровень, и с каждым годом количество ее участников увеличивается на тысячи спортсменов. Так, в прошлом году подтягивались почти 30 тысяч человек из 71 страны.
В соревнованиях по подтягиваниям во Владивостоке принять участие могли как мужчины, так и женщины; возраст от 4 до 75 лет. На турниках подтягивались и сильные мужчины, и совсем юные ребята – была заметна их хорошая физическая подготовка.
Как оказалось, для мужчин и женщин техника разная. Все подтягивающиеся должны висеть на турнике, хват снизу. Обе руки должны быть полностью выпрямлены. Затем необходимо поднять тело вверх, пока подбородок не окажется выше перекладины. Нельзя раскачиваться и размахивать ногами. При этом мужчинам между подтягиваниями необходимо делать секундные паузы и выпрямлять руки до конца. Женщины могут обойтись без этих элементов.
Полина ЛАПИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото автора.
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