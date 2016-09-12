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Масштабная велогонка прошла в кампусе ДВФУ (Фото)

12 Сентября 2016, 12:23 | Владивосток

10 сентября на острове Русском в кампусе ДВФУ прошел велозабег «BIKE CAMPUS RACE 2016». В гонке принимали участие все желающие в возрасте от 18 лет. Все, что требовалось от участников – это навык езды и желание проверить свои силы. Как сообщил корреспондент "Золотого Рога" с места события, велосипеды предоставлялись организатором соревнований.

Гонка, уже третья по счету, проходила на перекрытых дорогах кампуса ДВФУ, включающих грунтовку, спуски, подъемы и крутые повороты. Протяженность трассы составила 2,8 км – это один круг.

«Перекрыть и заставить пол кампуса ДВФУ леерами под силу не только парням с ВЭФ, команде "Сам Себе Велосипед" тоже подвластен этот тайный навык!» - сообщают организаторы.

Порядок старта гонки раздельный, по 1 участнику, с интервалом в 30 секунд. Участники стартовали в следующей очередности: профессионалы мужчины – 3 круга, профессионалы женщины - 3 круга, любители мужчины – 1 круг, любители женщины – 1 круг.

Участники различных возрастов отважно преодолевали препятствия; правда, не обошлось и без травм. Но побороться стоило – в призовой фонд вошли: квадрокоптер со встроенной камерой, смазочные материалы «ABRO», сертификаты веломагазина «GetYourBike» и «Сам Себе Велосипед».

Полина ЛАПИНА.Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: остров русский  велогонка  ДВФУ 
         



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Комментарии

  • Псевдоним14:12, 12.09.2016#

    полкампуса пишет вместе

  • novymarans17:03, 12.09.2016#

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  • Псевдоним00:42, 14.09.2016#

    не понятно почему велогонку по английски назвали. . уже русский не в почете? или для пафоса?

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