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Масштабная велогонка прошла в кампусе ДВФУ (Фото)
10 сентября на острове Русском в кампусе ДВФУ прошел велозабег «BIKE CAMPUS RACE 2016». В гонке принимали участие все желающие в возрасте от 18 лет. Все, что требовалось от участников – это навык езды и желание проверить свои силы. Как сообщил корреспондент "Золотого Рога" с места события, велосипеды предоставлялись организатором соревнований.
Гонка, уже третья по счету, проходила на перекрытых дорогах кампуса ДВФУ, включающих грунтовку, спуски, подъемы и крутые повороты. Протяженность трассы составила 2,8 км – это один круг.
«Перекрыть и заставить пол кампуса ДВФУ леерами под силу не только парням с ВЭФ, команде "Сам Себе Велосипед" тоже подвластен этот тайный навык!» - сообщают организаторы.
Порядок старта гонки раздельный, по 1 участнику, с интервалом в 30 секунд. Участники стартовали в следующей очередности: профессионалы мужчины – 3 круга, профессионалы женщины - 3 круга, любители мужчины – 1 круг, любители женщины – 1 круг.
Участники различных возрастов отважно преодолевали препятствия; правда, не обошлось и без травм. Но побороться стоило – в призовой фонд вошли: квадрокоптер со встроенной камерой, смазочные материалы «ABRO», сертификаты веломагазина «GetYourBike» и «Сам Себе Велосипед».
Полина ЛАПИНА.Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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