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"Спартак-Приморье" завершит подготовку к сезону в Южной Корее

12 Сентября 2014, 10:58 | Владивосток

Стартует сезон для приморцев 9 октября гостевым матчем 1/16 финала Кубка России

13 сентября основной состав баскетбольного клуба "Спартак-Приморье" отправится в Москву, где проведет три товарищеских матча. Спарринг-партнерами приморцев будут новички Суперлиги - "Химки-Подмосковье" (Московская область) и МБА (Москва).

С фарм-клубом подмосковных "Химок" "Спартак-Приморье" сыграет 14 и 15 сентября, с МБА, серебряным призером Высшей лиги, - 17 сентября.

Второй игровой сбор "Спартак-Приморье" проведет с 28 сентября по 4 октября в Южной Корее, в ходе которого сыграет с четыре матча с командами Корейской баскетбольной лиги (КБЛ).

Стартует сезон для нашей команды 9 октября гостевым матчем 1/16 финала Кубка России, после чего красно-белые отправятся на первый выезд в рамках Суперлиги (13 октября в Ростове-на-Дону против "Атамана"), а первый домашний матч проведут 22 октября с иркутским "Иркутом".

Отметим, что в "Спартаке-Приморье" еще на один сезон остались такие мэтры как Никита МОРГУНОВ и Петр САМОЙЛЕНКО.

Эдуард САНДЛЕР, президент, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Нашей команде нужен умный "большой", способный принимать верные решения в самых сложных ситуациях. Никита Моргунов именно такой игрок. В памяти свежи воспоминания, на каком уровне Никита провел серию за "бронзу" в прошлом сезоне. У него были сложности в прошлом сезоне, но второй год во Владивостоке не потребует такой адаптации, и мы получим максимум пользы от совместного сотрудничества. У Никиты были предложения из столицы, и я благодарен ему за его решение остаться с нами. Личность Петра Самойленко сложно описать только баскетбольными навыками: это не очки, перехваты или передачи. Он намного больше и масштабней, чем просто игрок, он настоящий капитан, и я счастлив иметь возможность работать с этим человеком.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото БК "Спартак-Приморье"

Автор: Юрий Рогов
Теги: эдуард сандлер  баскетбол  "спартак-приморье" 



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