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ХОККЕЙ: Владивостокский клуб "Адмирал" одержал вторую победу в сезоне
Вслед за хабаровским "Амуром" в Новокузнецке капитулировал местный "Металлург". Победу приморцам в овертайме принес Феликс ШЮТЦ.
"Металлург" — "Адмирал" (Владивосток) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1).
Голы: Анттила, 33.50 (1:0). Лисин (Шютц, Антропов), 42.50 (1:1 — больш.). Шютц (Антропов), 64.51 (1:2).
"Металлург": Ховинен; Мартынов — Жиру, Анттила — Маклин — Косоуров; Аксененко — Мянтюля, Выглазов — Емелин — Назаров; Канарский — Капотов, Валуйский — Лапенков — Жафяров; Чернов — Корабейников, Гареев — Курепанов — Старцев.
"Адмирал": Лундстрем; Антропов — Осипов, Угаров — Никитенко — Лисин; Земченок — Полещук, Бергфорс — Шютц — Гюнге; Перри — Костромитин, Грачев — Другов — Трунев; Тернавский, Барбашев — Кузнецов — Первушин.
Броски: 35 — 39. Вбрасывания: 27 — 30. Штраф: 4 — 6.
В атаке у "Адмирала" в первом периоде преуспевала тройка легионеров Рихарда Гюнге. Практически вся опасность воротам голкипера хозяев Нико Ховинена исходила только от них. Но финн справлялся с бросками вообще без проблем. "Металлург» был ближе в первом периоде к тому, чтобы отличиться, но на перерыв команды отправились при счете 0:0.
Во втором периоде голевых моментов стало поменьше. "Адмиралу" к тому же пришлось вносить изменения в состав по ходу встречи. Форвард первой пятерки Алексей Угаров провел в матче только несколько смен. И его место занял Сергей Барбашев. Опасные моменты же у ворот Ховинена продолжал создавать состав Гюнге. Именно Рихард мог стать автором заброшенной шайбы после атаки в касание, но Ховинен был безупречен.
Хозяева праздновали успех после того, как после броска Сергея Емелина игрок "Адмирала" неудачно отбросил шайбу в сторону финского форварда «Металлурга» и Анттила просто бросил в пустой угол — 1:0. Ошибка, которая по такой надежной игре голкиперов могла дорогого стоить клубу из Владивостока в этой встрече.
На третий период команды вышли в видоизменных сочетаниях. У "Металлурга" в четвертую тройку отправился Юрий Назаров, а Артем Гареев поднялся во вторую тройку. У "Адмирала" изменения были еще более глобальными. Гюнге отправился к новым партнерам, а Шютц и Бергфорс стали выходить на лед вместе с Лисиным. Перестановки в составе гостям пошли на пользу. "Адмирал" получил второй шанс поиграть в большинстве и использовал его. Энвер Лисин с добивания сумел переиграть Ховинена — 1:1.
В овертайме "Адмирал" провел несколько острых атак, одна из которых в результате все-таки принесла победу клубу из Владивостока — 1:2!
"Амур" в Новосибирске уступил местной "Сибири" в по буллитам 2:3.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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