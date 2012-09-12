Перед ЦСКА "Спартак-Приморье" разомнется в Корее

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября, ZRPRESS. "Спартак-Приморье" перед стартом чемпионата России сыграет два матча с командами элитного дивизиона Южной Кореи.

12 сентября практически полностью обновленная команда прилетела во Владивосток. В то же время, как сообщает официальный сайт красно-белых, тренерский штаб во главе с Гундарсом ВЕТРОЙ задержался в Латвии для урегулирования визовых формальностей.

В составе главной приморской команды 8 новичков: защитники - Артем ИСАКОВ ("Урал"), Пол ДЕЛЕЙНИ, Илья СЫРОВАТКО ("Енисей"), Майкл ЭФЕВБЕРГА, центровой - Кайл ГОЛДКЭМП, нападающие - Алексей СУРОВЦЕВ ("Красные Крылья"), Трой ГИЛЛЕНВОТЕ и Артем ЗАБЕЛИН ("Локомотив-Кубань"). Из игроков прошлого состава в команде остались Алексей ГОЛЯХОВ, Константин НЕСТЕРОВ и Дмитрий ГОРДЕЕВ.

Отметим, что после ухода Алексея КАРАУЛОВА в "Спартаке-Приморье" сегодня лишь один центровой – Голдкэмп. Причем, для 26-летнего игрока это первый вояж в Европу и насколько успешно пройдет переход легионера от более быстрого американского баскетбола к европейскому, никто не знает. В клубе отмечают, что заняты поиском центрового с российским паспортом, но такие игроки товар штучный. Поклонники красно-белых надеялись, что во Владивосток вернется Даниил СОЛОВЬЕВ, но он предпочел заключить контракт с "Триумфом".

В Хорватии, где проходили два предсезонных сбора, "Спартак-Приморье" провел 7 контрольных игр. Только в одной из них, с вице-чемпионом Боснии и Герцеговины, приморцы уступили, а в остальных были одержаны победы, в том числе над участником Евролиги хорватской "Цедевитой" (72:60) и чемпионом российской Суперлиги "Уралом" (80:63).

3 октября "Спартак-Приморье" на паркете "Олимпийца" проведет первый официальный матч сезона в рамках чемпионата России БЕКО ПБЛ. Соперник - многократный чемпион России и Евролиги - московский ЦСКА.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».