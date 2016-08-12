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"Адмирал" не смог выйти в финал "Кубка Президента Казахстана"
«Морякам» не удалось отыграться в решающем матче с «Барысом»
Кубок президента Казахстана. 11 августа. Астана, Ледовый дворец. «Барыс» (Астана) - «Адмирал» (Владивосток) - 4:2 - (1:0; 2:1; 1:1)
«Барыс»" (20): Колесник; Семенов-К – Савченко, Старченко – Иванов (2) – Рымарев; Трясунов – Липин, Михайлис – Гренц – Евдокимов; Ибрайбеков – Лакиза (2), Маркелов – Кучин (12) – Шин (2); Лобанов – Каиров (2), Жайлауов – Худяков – Бельгибаев, Панюков.
«Адмирал» (12): Бобков (Третьяк, 31:50 – 58:05, 58:25 – 58:59); Бартулис-К – Глазков, Саболич – Макаренко – Казаков; Волченков – Конев (2), Ткачев – Фисенко (2) – Горшков; Мнацян (2) – Ильин, Александров (4) – Мамин – Лугин; Скутар, Гичибеков – Иванов – Гимбатов, Метлюк.
Броски: 18 (8+5+5) – 35 (11+15+9)
Голы:
1:0 Старченко (Савченко, Рымарев, 06:34-бол)
2:0 Гренц (Евдокимов, 27:42)
3:0 Старченко (Рымарев, 28:00)
3:1 Фисенко (Ткачев, Бартулис, 37:51)
3:2 Мамин (Мнацян, Макаренко, 51:55-мен)
4:2 Рымарев (58:25-п.в.)
«Адмирал» во встрече с хозяевами, заранее обеспечившими выход в финал «Кубка Президента Казахстана», устраивала только победа. Придавал надежд и экспериментальный состав казахов на этот матч, в котором не нашлось места легионерам дружины Андрея НАЗАРОВА. У «Адмирала» с трибун матч смотрели ЗСИГАРЕВ, ЗЕМЧЕНОК, ВОРОНИН, КРАСНОСЛОБОДЦЕВ и САЮСТОВ. В первые на турнире на льду появился Антон ВОЛЧЕНКОВ, оправившийся от простуды. Место в воротах занял Игорь БОБКОВ, по ходу матча уступивший место Максиму ТРЕТЬЯКУ после третьей пропущенной шайбы. При этом вторую и третью шайбу хозяева забросили в промежуток менее 20 секунд.
Сразу же после поражения от хозяев «моряки» начали подготовку к сегодняшней игре за третье место с «Куньлунь Ред Стар». Начало матча в 13:00 по местному времени. А главный приз разыграют «Барыс» и новокузнецкий «Металлург».
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Барыс
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