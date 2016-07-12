www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Бои ради спорта и сотрудничества

12 Июля 2016, 17:35 | Владивосток

В Уссурийске прошел мастер-класс по самбо с участием японских спортсменов. В рамках своего визита в Россию единственный в Японии тренер по самбо вместе со своими подопечными провел мастер-класс для самбистов - воспитанников ДЮСШ. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

С 1 по 3 июля во Владивостоке прошел Всероссийский турнир среди женщин и мужчин по сумо и самбо. Украшением соревнований стали выступления команд из Японии и Кореи. После завершения турнира делегация японских спортсменов прибыла в Уссурийск для обмена опытом с местными самбистами, которые занимаются под руководством чемпионки мира по самбо Кристины СТАШКЕВИЧ, тренера-преподавателя детской юношеской спортивной школы.

- Японские спортсмены сильные: они составили достойную конкуренцию нашим девочкам и сумели побороться за призовые места с именитыми самбистами. На основе дружеских отношений делегация прибыла в Уссурийск для обмена опытом. Это не первая встреча наших спортсменов с представителями Японии. В прошлом году проходил подобный мастер-класс в Доброполье, - рассказала Кристина Сташкевич.

В рамках мастер-класса самбисты двух стран успели провести разминку, поиграть в подвижные игры, побороться в спаррингах и получить ценные уроки от единственного в Японии тренера по самбо Ямада СЮИДЗИ. Стоит отметить, что спортсмены, которые вошли в состав делегации в этом году, преимущественно занимаются дзюдо. Однако, благодаря схожести многих приемов в этих двух видах спорта, спортсмены могут соревноваться за звание лучших как в дзюдо, так и в самбо.

- В Японии очень популярным видом спорта считается дзюдо, а вот самбо только начинает развиваться в нашей стране. Несмотря на это, мы уже посещали соревнования по этому виду спорта в России. Спортсменки, которые приехали в Уссурийск для обмена опытом, выиграли первенство по дзюдо в своей стране. Мы также довольны тем, как выступила наша команда на Всероссийском турнире, - отметил представитель японской делегации Суми КОЙО.

Занятие самбо в азиатских странах стремительно набирает популярность. Напомним, что 11 июля 2014 года в китайском городе Суйфэньхэ состоялось открытие Федерации борьбы самбо и первого в Китае спортивного зала борьбы самбо. В декабре 2014 года вторая школа самбо начала свою работу в городе Дунине. А 15 мая 2015 года третья школа борьбы самбо открылась в городе Хуньчуне. Инициатором развития этого вида спорта в Китае стал депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий КАН при поддержке Международной федерации самбо. Воспитанники занимаются под руководством тренера команды «Самбо 70» в Суйфэньхэ, мастера спорта СССР по самбо Александра ГОРШКОВА. В городе Хуньчуне тренерскую деятельность ведет Денис МЯКИШЕВ, мастер спорта по самбо.

- Самбо - универсальный вид единоборств. Мне кажется, стоит рассмотреть возможность включения его в школьную программу по всей стране, наравне с физкультурой. Примеры успешной реализации этой идеи есть в московских школах. Самбо - это национальный вид спорта, и, если дети будут заниматься им с ранних лет, смогут обучиться самообороне и развить у себя такие качества, как упорство, трудолюбие, патриотизм и сила духа, - прокомментировал Валерий Кан, депутат Законодательного собрания Приморского края.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.

Подпись к фото: Единственный в Японии тренер по самбо прибыл в Уссурийск со своими подопечными для проведения мастер-класса.

Автор:
Теги: самбо  спорт 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru