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Бои ради спорта и сотрудничества
В Уссурийске прошел мастер-класс по самбо с участием японских спортсменов. В рамках своего визита в Россию единственный в Японии тренер по самбо вместе со своими подопечными провел мастер-класс для самбистов - воспитанников ДЮСШ. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
С 1 по 3 июля во Владивостоке прошел Всероссийский турнир среди женщин и мужчин по сумо и самбо. Украшением соревнований стали выступления команд из Японии и Кореи. После завершения турнира делегация японских спортсменов прибыла в Уссурийск для обмена опытом с местными самбистами, которые занимаются под руководством чемпионки мира по самбо Кристины СТАШКЕВИЧ, тренера-преподавателя детской юношеской спортивной школы.
- Японские спортсмены сильные: они составили достойную конкуренцию нашим девочкам и сумели побороться за призовые места с именитыми самбистами. На основе дружеских отношений делегация прибыла в Уссурийск для обмена опытом. Это не первая встреча наших спортсменов с представителями Японии. В прошлом году проходил подобный мастер-класс в Доброполье, - рассказала Кристина Сташкевич.
В рамках мастер-класса самбисты двух стран успели провести разминку, поиграть в подвижные игры, побороться в спаррингах и получить ценные уроки от единственного в Японии тренера по самбо Ямада СЮИДЗИ. Стоит отметить, что спортсмены, которые вошли в состав делегации в этом году, преимущественно занимаются дзюдо. Однако, благодаря схожести многих приемов в этих двух видах спорта, спортсмены могут соревноваться за звание лучших как в дзюдо, так и в самбо.
- В Японии очень популярным видом спорта считается дзюдо, а вот самбо только начинает развиваться в нашей стране. Несмотря на это, мы уже посещали соревнования по этому виду спорта в России. Спортсменки, которые приехали в Уссурийск для обмена опытом, выиграли первенство по дзюдо в своей стране. Мы также довольны тем, как выступила наша команда на Всероссийском турнире, - отметил представитель японской делегации Суми КОЙО.
Занятие самбо в азиатских странах стремительно набирает популярность. Напомним, что 11 июля 2014 года в китайском городе Суйфэньхэ состоялось открытие Федерации борьбы самбо и первого в Китае спортивного зала борьбы самбо. В декабре 2014 года вторая школа самбо начала свою работу в городе Дунине. А 15 мая 2015 года третья школа борьбы самбо открылась в городе Хуньчуне. Инициатором развития этого вида спорта в Китае стал депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий КАН при поддержке Международной федерации самбо. Воспитанники занимаются под руководством тренера команды «Самбо 70» в Суйфэньхэ, мастера спорта СССР по самбо Александра ГОРШКОВА. В городе Хуньчуне тренерскую деятельность ведет Денис МЯКИШЕВ, мастер спорта по самбо.
- Самбо - универсальный вид единоборств. Мне кажется, стоит рассмотреть возможность включения его в школьную программу по всей стране, наравне с физкультурой. Примеры успешной реализации этой идеи есть в московских школах. Самбо - это национальный вид спорта, и, если дети будут заниматься им с ранних лет, смогут обучиться самообороне и развить у себя такие качества, как упорство, трудолюбие, патриотизм и сила духа, - прокомментировал Валерий Кан, депутат Законодательного собрания Приморского края.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото автора.
Подпись к фото: Единственный в Японии тренер по самбо прибыл в Уссурийск со своими подопечными для проведения мастер-класса.
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