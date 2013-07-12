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Во Владивостоке построят спортивный комплекс со стадионом

12 Июля 2013, 11:51 | Владивосток

Под руководством вице-губернатора Владимира Балана в администрации Приморского края прошло заседание по вопросам строительства спортивного комплекса во Владивостоке со стадионом на 15 тысяч мест, который планируется разместить в районе золоотвала ТЭЦ-2 после рекультивации объекта. В совещании приняли участие  представители администрации Приморского края, Владивостока, строительной индустрии Приморья.

Во Владивостоке планируется строительство крытого универсального стадиона, включающего в себя футбольное поле, легкоатлетические дорожки, развитую инфраструктуру, современную техническую базу, полностью отвечающую требованиям UEFA.

По словам представителей департамента физической культуры и спорта Приморского края, стадион будет проектироваться с учетом потребностей профессионального футбольного клуба «Луч-Энергия».

Как подчеркнул вице-губернатор Приморского края Владимир Балан, новый комплекс со стадионом должен стать одним из современнейших спортивных объектов в регионе: «Необходимо детально проработать все вопросы и приступить к реализации этого объекта».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: строительство  спорт 



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Комментарии

  • Псевдоним12:38, 12.07.2013#

    Где планируется построить это, очень необходимое городу, сооружение? А может лучше квартиры фронтовикам построим?

  • Псевдоним12:45, 12.07.2013#

    На золоотвале. Читай внимательно. А стадион хороший нужен. Вот только как потратят деньги, сколько распилят?

  • Псевдоним13:10, 12.07.2013#

    построим и попилем все как надо будет

  • Псевдоним212:51, 12.07.2013#

    Крытый новый Стадион давно нужен, на позорный динамо стыдно ходить.

  • КабайО!13:23, 12.07.2013#

    можно китацкой синей пленкой динамо затянуть и будет нормально, а по фактуркам провести как будто ремонту на 100кк сделали

  • Псевдоним14:05, 12.07.2013#

    а больше не за что не стыдно?

  • Псевдоним13:09, 12.07.2013#

    Странно, а с чего бы городу оказался нужен стадион? Вон на спортивной и на столетии стадионы пoxерили. Типа не нужны были. А тут вдруг сразу нужен стал, да еще и огромный. . . .

  • Псевдоним14:02, 12.07.2013#

    По части хлеба и зрелищ нынешняя власть щедра, к чему бы это?. . . . хотя ответ ясен

  • А-ха-ха15:35, 12.07.2013#

    Построят на золоотвале))))))Это для того, чтобы радиацией облучаться?!?!)))

  • Псевдоним15:47, 12.07.2013#

    И опять же транспортная доступность! Хотя это всяко ближе чем "Фетисфф холл".

  • Володя17:12, 12.07.2013#

    Далековато будет, а почему бы не построить в районеНекрасовского путепровода, заодно и старьё всё снести ипорядок навести.

  • Псевдоним10:45, 13.07.2013#

    Патаму шта мазгов нет гыы

  • Владимир10:45, 13.07.2013#

    В свое время обсуждался вариант строительтво стадиона в снеговой пади. Возможно именно это лучший вариант. Радиацию золоотвала списывать нельзя. Кроме этого отсутствие транспортной развязки. Фетисов хол уже получили. Как добираться не продумали. Что будет со стадионами "Строитель", "Динамо"???

  • Псевдоним11:01, 13.07.2013#

    Нэ надо так гаварыть. Ми уже дагаварылис кое скем. Будут у вас (у нас) два карощих балших рынков. стадионы-мадионы зачэм вам? все равно водку-шмодку и пиво-шниво нэлзя там пить. а на маем рынке будет можна. . . хоть жопом пей да.

  • Псевдоним11:08, 13.07.2013#

    Какое продуманное решение! Построить спортивный комплекс на помойке рядом с трубами ТЭЦ! Чтобы все дышали "чистым" воздухом и набирались здоровья!

  • Псевдоним15:39, 13.07.2013#

    круто город меняется!, круто, на наших глазах, РАДУЙТЕСЬ

  • Псевдоним00:25, 15.07.2013#

    Стадионы строят для распила бюджета!!! Для развития спорта строят спортивные площадки, спортзалы, бассейны, гребные каналы. Гараздо дешевле и эффективнее. Но с них труднее отписивать по мелочам.

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