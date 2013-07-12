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Во Владивостоке построят спортивный комплекс со стадионом
Под руководством вице-губернатора Владимира Балана в администрации Приморского края прошло заседание по вопросам строительства спортивного комплекса во Владивостоке со стадионом на 15 тысяч мест, который планируется разместить в районе золоотвала ТЭЦ-2 после рекультивации объекта. В совещании приняли участие представители администрации Приморского края, Владивостока, строительной индустрии Приморья.
Во Владивостоке планируется строительство крытого универсального стадиона, включающего в себя футбольное поле, легкоатлетические дорожки, развитую инфраструктуру, современную техническую базу, полностью отвечающую требованиям UEFA.
По словам представителей департамента физической культуры и спорта Приморского края, стадион будет проектироваться с учетом потребностей профессионального футбольного клуба «Луч-Энергия».
Как подчеркнул вице-губернатор Приморского края Владимир Балан, новый комплекс со стадионом должен стать одним из современнейших спортивных объектов в регионе: «Необходимо детально проработать все вопросы и приступить к реализации этого объекта».
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Комментарии
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Владимир10:45, 13.07.2013#
В свое время обсуждался вариант строительтво стадиона в снеговой пади. Возможно именно это лучший вариант. Радиацию золоотвала списывать нельзя. Кроме этого отсутствие транспортной развязки. Фетисов хол уже получили. Как добираться не продумали. Что будет со стадионами "Строитель", "Динамо"???
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Где планируется построить это, очень необходимое городу, сооружение? А может лучше квартиры фронтовикам построим?