Во Владивостоке построят спортивный комплекс со стадионом

Под руководством вице-губернатора Владимира Балана в администрации Приморского края прошло заседание по вопросам строительства спортивного комплекса во Владивостоке со стадионом на 15 тысяч мест, который планируется разместить в районе золоотвала ТЭЦ-2 после рекультивации объекта. В совещании приняли участие представители администрации Приморского края, Владивостока, строительной индустрии Приморья.

Во Владивостоке планируется строительство крытого универсального стадиона, включающего в себя футбольное поле, легкоатлетические дорожки, развитую инфраструктуру, современную техническую базу, полностью отвечающую требованиям UEFA.

По словам представителей департамента физической культуры и спорта Приморского края, стадион будет проектироваться с учетом потребностей профессионального футбольного клуба «Луч-Энергия».

Как подчеркнул вице-губернатор Приморского края Владимир Балан, новый комплекс со стадионом должен стать одним из современнейших спортивных объектов в регионе: «Необходимо детально проработать все вопросы и приступить к реализации этого объекта».

ZRPRESS.RU, Владивосток.