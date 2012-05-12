"Змеинка" приглашает автолюбителей Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая, ZRPRESS. В предстоящее воскресенье, 13 мая, на картодроме "Змеинка" пройдет открытие сезона 2012 года любительских гонок "Time Attack".

Соревнования проводятся при поддержке администрации города Владивостока. Как отметили организаторы, по предварительным данным в заездах примут участие пилоты из Владивостока, Уссурийска, Находки.

На обновленный трек выйдут сильнейшие гонщики Приморского края. Все автомобили будут разделены на 4 класса, в зависимости от типа двигателя, используемых покрышек и мастерства пилотов.

"Соревнования "Time Attack" проводятся во Владивостоке в рамках компании по борьбе с аварийностью на дорогах среди молодых автолюбителей, - отметил председатель владивостокской федерации картинга Геннадий Иванцов. - Попробовать свои силы и принять участие в заездах приглашаются все желающие".

Начало заездов в 12 часов, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».