Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Змеинка" приглашает автолюбителей Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая, ZRPRESS. В предстоящее воскресенье, 13 мая, на картодроме "Змеинка" пройдет открытие сезона 2012 года любительских гонок "Time Attack".
Соревнования проводятся при поддержке администрации города Владивостока. Как отметили организаторы, по предварительным данным в заездах примут участие пилоты из Владивостока, Уссурийска, Находки.
На обновленный трек выйдут сильнейшие гонщики Приморского края. Все автомобили будут разделены на 4 класса, в зависимости от типа двигателя, используемых покрышек и мастерства пилотов.
"Соревнования "Time Attack" проводятся во Владивостоке в рамках компании по борьбе с аварийностью на дорогах среди молодых автолюбителей, - отметил председатель владивостокской федерации картинга Геннадий Иванцов. - Попробовать свои силы и принять участие в заездах приглашаются все желающие".
Начало заездов в 12 часов, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
«Золотой Рог».
Новости тематики
Новости раздела
- Владивосток может стать центром подготовки сборных к Олимпийским играм
- Баскетбол: "Спартак-Приморье" вновь побеждает
- "Детей Азии" презентовали во Владивостоке
- "Адмирал" не может выйти из комы
- Спортсмен из Владивостока стал первым в мире, кто исполнил необычное сальто
- "Луч" обыграл "Зенит-2" в Санкт-Петербурге
- "Адмирал" оказался в нокауте
- "Луч" уже почти в десятке!
- "Адмирал" не смог справиться с одной из худших команд лиги
- Главный тренер "Луча": Что будет с судейством, я не знаю…
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- "Еду с поминок..."
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
- Андрей Ищенко не пролез сквозь фильтр