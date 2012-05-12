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"Спартак-Приморье" вышел в финал Кубка России

12 Мая 2012, 11:43 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая, ZRPRESS. "Спартак-Приморье" в очередной раз утер нос функционерам из ВТБ. 11 мая команда с самым скромным бюджетом в ПБЛ в полуфинале Кубка России в амаре обыграла явного фаворита "Спартак" (Санкт-Петербург) 76:73 и вышла в финал, где сегодня встретится с хозяевами площадки - "Красными Крыльями"

В розыгрыше Кубка России, проигнорированного ЦСКА и "Химками", приморцы проследовали в "Финал четырех" без единого поражения и на стадии полуфинала получили самого грозного соперника - прошлогоднего обладателя Кубка России. И тем не менее, в финал вышла наша команда. Героями встречи стали легионеры приморцев ТОМАС и ВИКТОР. Первый набрал 23 очка и сделал 7 передач, в активе второго 21 очков и 8 подборов.

У питерцев из-за травм не смогли принять участие КЕЙРУ, КОТИШЕВСКИЙ, МАВРОКЕФАЛИДИС и ДРАГИЧЕВИЧ, а по ходу встречи к ним добавился ГАЛЬПЕРИН, завершивший играть еще до большого перерыва из-за повреждения ноги. "Спартак-Приморье" вышел в боевом составе.

Первая половина встречи прошла, как любит говорить бывший главный тренер "Луча-Энергия" Сергей ПАВЛОВ "на перетяг". 39:37 в пользу Питера. В концовке третьего периода питерцы чуть увеличили преимущество в счете - 56:50. В четвертой четверти спасителем приморцев стал Томас, непростым броском за 20 секунд до окончания основного времени переведший игру в овертайм - 68:68.

Счет в овертайме открыл Иван ПАВЛОВ. Лучший игрок питерцев ЛИХОДЕЙ ответил бросокм из-за дуги - 72:71. И получил ответ от Томаса - 72:74! Реализовав один штрафной бросок из двух за 6 секунд до окончания дополнительной пятиминутки ПАДИУС осложнил задачу на ответную атаку. Взявший на себя роль спасителя БЕВЕРЛИ с этой ролью не справился. "Спартак" (Санкт-Петербург) сложил полномочия обладателя Кубка России, "Спартак-Приморье" выходит в финал. И эту команду не пускают в розыгрыш лиги ВТБ!

Во втором полуфинале "Красные Крылья" без труда разобрались с "Уралом" - 75:54.

Борис ЛИВАНОВ, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Я думаю, сегодня была настоящая кубковая игра. Не могу сказать, что у нас пошла игра, но мы так же, как Питер, терпели до конца, просто нам удалось в самом конце качнуть игру в нашу сторону. А так ни одна команда не уступала до последней секунды. Тяжелое состояние у команды, "наездились". Но для нас само участие в "Финале четырех" впервые. Для ребят это бесценный опыт, а то, что еще удалось сегодня выиграть, это большое достижение для приморского баскетбола.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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