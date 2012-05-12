Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Спартак-Приморье" вышел в финал Кубка России
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая, ZRPRESS. "Спартак-Приморье" в очередной раз утер нос функционерам из ВТБ. 11 мая команда с самым скромным бюджетом в ПБЛ в полуфинале Кубка России в амаре обыграла явного фаворита "Спартак" (Санкт-Петербург) 76:73 и вышла в финал, где сегодня встретится с хозяевами площадки - "Красными Крыльями"
В розыгрыше Кубка России, проигнорированного ЦСКА и "Химками", приморцы проследовали в "Финал четырех" без единого поражения и на стадии полуфинала получили самого грозного соперника - прошлогоднего обладателя Кубка России. И тем не менее, в финал вышла наша команда. Героями встречи стали легионеры приморцев ТОМАС и ВИКТОР. Первый набрал 23 очка и сделал 7 передач, в активе второго 21 очков и 8 подборов.
У питерцев из-за травм не смогли принять участие КЕЙРУ, КОТИШЕВСКИЙ, МАВРОКЕФАЛИДИС и ДРАГИЧЕВИЧ, а по ходу встречи к ним добавился ГАЛЬПЕРИН, завершивший играть еще до большого перерыва из-за повреждения ноги. "Спартак-Приморье" вышел в боевом составе.
Первая половина встречи прошла, как любит говорить бывший главный тренер "Луча-Энергия" Сергей ПАВЛОВ "на перетяг". 39:37 в пользу Питера. В концовке третьего периода питерцы чуть увеличили преимущество в счете - 56:50. В четвертой четверти спасителем приморцев стал Томас, непростым броском за 20 секунд до окончания основного времени переведший игру в овертайм - 68:68.
Счет в овертайме открыл Иван ПАВЛОВ. Лучший игрок питерцев ЛИХОДЕЙ ответил бросокм из-за дуги - 72:71. И получил ответ от Томаса - 72:74! Реализовав один штрафной бросок из двух за 6 секунд до окончания дополнительной пятиминутки ПАДИУС осложнил задачу на ответную атаку. Взявший на себя роль спасителя БЕВЕРЛИ с этой ролью не справился. "Спартак" (Санкт-Петербург) сложил полномочия обладателя Кубка России, "Спартак-Приморье" выходит в финал. И эту команду не пускают в розыгрыш лиги ВТБ!
Во втором полуфинале "Красные Крылья" без труда разобрались с "Уралом" - 75:54.
Борис ЛИВАНОВ, главный тренер БК "Спартак-Приморье":
- Я думаю, сегодня была настоящая кубковая игра. Не могу сказать, что у нас пошла игра, но мы так же, как Питер, терпели до конца, просто нам удалось в самом конце качнуть игру в нашу сторону. А так ни одна команда не уступала до последней секунды. Тяжелое состояние у команды, "наездились". Но для нас само участие в "Финале четырех" впервые. Для ребят это бесценный опыт, а то, что еще удалось сегодня выиграть, это большое достижение для приморского баскетбола.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Ближайший соперник "Луча" сменил главного тренера
- Болельщиков "Луча" обещают доставить в Хабаровск на автобусе
- "Адмирал" обыграл одного из олигархов по месту его прописки
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
Новости раздела
- Ближайший соперник "Луча" сменил главного тренера
- Болельщиков "Луча" обещают доставить в Хабаровск на автобусе
- "Адмирал" обыграл одного из олигархов по месту его прописки
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
- Подземный толчок в центре Владивостока