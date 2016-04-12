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"Луч-Энергия" обыграл претендента на выход в премьер-лигу
Вратарь желто-синих Александр Котляров вновь отыграл на «ноль»
Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. 11 апреля. Томск, стадион «Труд», 1,8 тыс. зрителей. «Томь» (Томск) - «Луч-Энергия» (Владивосток) - 0:2 (0:1).
«Томь»: Чуваев, Тен (Бендзь, 80), Шахов, Бордачев, Йиранек, Пугин, Башкиров (Темников, 42), Баляйкин (Шарипов, 70), Чуперка, Голышев, Баженов (Погребняк, 65).
«Луч-Энергия»: Котляров (Гаврилов, 55), Кирисов, Мищенко, Грицаенко, Клопков (Казанков, 72), Славнов, Пономаренко, Ребко, Семакин (Пискунов, 62), Кабутов (Козлов, 86), Нивалду.
Нынешняя модель игры «Луча-Энергия» без чистого нападающего и с настырным НИВАЛДО впереди дает преимущество на выезде, когда команде не нужно атаковать без оглядки на свои ворота. Вот и на этот раз подопечные Сергея ПЕРЕДНИ без помарок отработали в обороне, а бразилец подкараулил свой шанс. Одним из лучших в составе «Луча» стал вернувшийся после затянувшегося перерыва СЛАВНОВ.
Сергей ПЕРЕДНЯ, главный тренер ФК "Луч-Энергия":
- Наверное, сегодня мы сделали небольшой сюрприз для Томска – мы сыграли не в 4 защитника, а в 5, насытили центр. Мы постарались быстрыми атаками реализовывать свои моменты. В одной из контратак нам удалось забить, а дальше мы уже играли по счету, знали, что по такой погоде будут фланговые передачи, забросы, и у нас три защитника с этими моментами справлялись. Думаю, что победа наша закономерна. Только при счете 0:2 был момент у Шахова, но он не попал в ворота, однако это ошибка наша, индивидуальная. Благодарен ребятам, они все выполнили, бились, старались, наверное, все-таки, заслуженная победа.
Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, главный тренер ФК "Томь":
- В детали вдаваться не буду. Результат - справедливый. Команда соперника сыграла в ту игру, которую мы, с одной стороны, ожидали, с другой стороны, была очень правильно построена игра. Если говорить об игре своей команды, то особых претензий у меня нет. Желание было, попытки завершения атак были, но с реализацией, сами знаете. Правда, у нас сегодня и 100-процентных голевых моментов почти не было, за исключением момента на последних минутах, когда в пустые ворота не попали.
Не умеем справляться с такой игрой соперника, когда нужно взять и правильно побороться. Не умеем. Чтобы взламывать такую эшелонированную оборону, когда игроки очень грамотно расставлены по позициям, - а они вышли в 3 центральных защитника, насытили середину, центральную зону, - нам нужно было сыграть через фланги, что мы и пытались сделать. С фланга передачи были, но адресатов они не находили. Не было давления, которое заставило бы защитников ошибиться.
Одержав победу, «Луч-Энергия» вышел на спасительное 15-е место, опережая «СКА-Энергия» на одно очко. Хабаровчане, в свою очередь, уступили на выезде «Тосно» 2:3.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ФК "Томск".
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15 место, да зачем эта команда пешеходов нужна, закрыть и не позориться