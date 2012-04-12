Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Спортивный комментатор из Владивостока в полуфинале всероссийского конкурса
ВЛАДИВОСТОК, 12 апреля, ZRPRESS. В преддверии чемпионата Европы по футболу 2012 телеканал «Россия-2» и портал Sportbox.ru проводят всероссийский конкурс спортивных комментаторов.
Всего в нём приняло участие около 5 тысяч претендентов. По итогам первого тура творческое жюри, состоящее из известных спортивных комментаторов и специалистов, выбрало 32-х полуфиналистов, в число которых вошёл ведущий матчей «Луча-Энергии» и «Спартака-Приморье» Константин Терехов. Члены жюри по достоинству оценили оригинальность и креативный подход Константина к конкурсному заданию. Теперь в полуфинале участникам необходимо в режиме онлайн прокомментировать 15-минутный видеообзор одного из туров футбольного чемпионата России. Как нам стало известно, несмотря на технические сложности, связанные с низкой скоростью интернет-канала Владивосток-Москва, Константин Терехов справился с этой задачей, и мы желаем ему победы в конкурсе!
8 финалистов отправятся в Москву, где примут участие в прямых трансляциях спортивных событий на федеральном канале «Россия-2», а победитель поедет на чемпионат Европы по футболу в качестве комментатора матчей нашей сборной.
Для того чтобы проголосовать за Константина Терехова, нужно зарегистрироваться на сайте «Ты комментатор». (tk.sportbox.ru) либо зайти на этот сайт с помощью социальных сетей Вконтакте или Facebook. Найти среди полуфиналистов работу Константина и нажать кнопку «Мне нравится».
Поддержим вместе единственного представителя Приморья во всероссийском конкурсе!
«Золотой Рог».
Новости тематики
- "Спартак-Приморье" поставил Питер в непростое положение
- "Луч" едва не обыграл "Спартак-2"
- "Луч" остается непобедимым уже месяц
- "Спартак-Приморье" вернулся домой для победы
- "Луч" начал "выдавливать кетчуп"
- Хоккей: "Адмирал" начал новый сезон с победы в Сочи
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Спартак-Приморье" рвется к чемпионству
- "Луч-Энергия" едва не обыграл "Спартак-2"
Новости раздела
- Болельщиков "Луча" накормят солдатской кашей
- "Луч" начал второй круг с победы
- Хоккей: "Адмирал" вновь становится грушей для битья
- Глава Владивостокского морского торгового порта вновь возглавил хоккейный клуб "Адмирал"
- "Спартак-Приморье" призвал на усиление нападающего из США
- "Луч" не смог снять ничейного проклятия
- "Спартак-Приморье" поставил Питер в непростое положение
- "Луч" едва не обыграл "Спартак-2"
- Хоккей: "Адмирал" начал выздоравливать
- Владивостокский ХК "Адмирал" оказался в очень непростой ситуации
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- "Владхлеб" готов поглотить соседей по региону
- В столице Приморья мост уперся в бюрократию
- "Аврора" тонет. Как фирма Андрея Ищенко в Приморье погрязла в долгах