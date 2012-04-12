Спортивный комментатор из Владивостока в полуфинале всероссийского конкурса

ВЛАДИВОСТОК, 12 апреля, ZRPRESS. В преддверии чемпионата Европы по футболу 2012 телеканал «Россия-2» и портал Sportbox.ru проводят всероссийский конкурс спортивных комментаторов.

Всего в нём приняло участие около 5 тысяч претендентов. По итогам первого тура творческое жюри, состоящее из известных спортивных комментаторов и специалистов, выбрало 32-х полуфиналистов, в число которых вошёл ведущий матчей «Луча-Энергии» и «Спартака-Приморье» Константин Терехов. Члены жюри по достоинству оценили оригинальность и креативный подход Константина к конкурсному заданию. Теперь в полуфинале участникам необходимо в режиме онлайн прокомментировать 15-минутный видеообзор одного из туров футбольного чемпионата России. Как нам стало известно, несмотря на технические сложности, связанные с низкой скоростью интернет-канала Владивосток-Москва, Константин Терехов справился с этой задачей, и мы желаем ему победы в конкурсе!

8 финалистов отправятся в Москву, где примут участие в прямых трансляциях спортивных событий на федеральном канале «Россия-2», а победитель поедет на чемпионат Европы по футболу в качестве комментатора матчей нашей сборной.

Для того чтобы проголосовать за Константина Терехова, нужно зарегистрироваться на сайте «Ты комментатор». (tk.sportbox.ru) либо зайти на этот сайт с помощью социальных сетей Вконтакте или Facebook. Найти среди полуфиналистов работу Константина и нажать кнопку «Мне нравится».

Поддержим вместе единственного представителя Приморья во всероссийском конкурсе!

«Золотой Рог».