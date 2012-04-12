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Хоккейные коробки Владивостока продолжат свою работу и летом
ВЛАДИВОСТОК, 12 апреля, ZRPRESS. Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки "СДЮСШ единоборств города Владивостока", в оперативном управлении которых находятся придомовые хоккейные коробки, намерены использовать их и в летнее время. Здесь жители смогут сыграть в баскетбол, волейбол или мини-футбол.
"Хоккейная коробка может использоваться не только зимой, но и в теплое время года, - отметил директор детско-юношеской спортивной школы единоборств города Валерий Осокин. - По распоряжению главы города Игоря Пушкарёва, к лету мы планируем обустраивать эти площадки в качестве волейбольных или баскетбольных. Такую работу мы уже начали в прошлом году: баскетбольные кольца появились на восьми коробках, где площадь позволяла организовать такую спортивную игру. В этом году мы продолжим установку баскетбольных колец. Также планируем установить и волейбольное оборудование, - там, где это возможно".
Напомним, что минувшей зимой в городе работало 49 придомовых хоккейных коробок. Ещё 15 объектов проходят сейчас процедуру оформления в муниципальную собственность, после чего будет проведен их ремонт и уже к новому зимнему сезону они пополнят список городских спортивных объектов, сообщили «ЗР» в пресс-службе администрации Владивостока.
"Золотой Рог".
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