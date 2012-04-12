Владивостокский легкоатлет стал чемпионом мира

ВЛАДИВОСТОК, 11 апреля, ZRPRESS. С 3 по 8 апреля в городе Ювяскюля (Финляндия) проходил чемпионат мира 2012 года по легкой атлетике среди ветеранов в закрытых помещениях.

Приморский край на данных соревнованиях представлял владивостокский мастер спорта, двукратный победитель Европейских игр, рекордсмен России 2012 года в закрытых помещениях среди спортсменов старше 35 лет Иван Зайцев.

На протяжении шести дней лучшие легкоатлеты мира соревновались в беге, прыжках, метании и толкании ядра и спортивной ходьбе.

В копилке нашего легкоатлета - 1 золотая и 2 серебряные медали. В беге на дистанции 60 м и 200 м Иван завоевал вторые места с результатом 7,01 сек. и 22, 70 сек. соответственно.

В последний день соревнований, 8 апреля, прошли командные состязания в эстафетном беге 4х200 м. Российская команда, в составе которой был Иван Зайцев, завоевала золото чемпионата мира, а участники команды - титулы чемпионов мира 2012 года по легкой атлетике среди ветеранов в закрытых помещениях, сообщили «ЗР» в пресс-службе администрации Владивостока.

«Золотой Рог».