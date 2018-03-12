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Волейбольная "Приморочка" вышла на второе место в высшей лиге
После уверенной победы в Воронеже
Волейбольный клуб «Приморочка» (Владивосток) одержал вторую гостевую победу в Воронеже над одноименным клубом со счетом 3:0 и поднялся на второе место в турнирной таблице высшей лиги «А».
Первенство России по волейболу среди женщин. Высшая лига «А». 17 тур. Матч второй. «Воронеж» (Воронеж) - «Приморочка» (Приморский край) 0:3 (25:27, 8:25, 18:25).
В дебюте первой партии лидировали хозяйки, но к первому техническому «Приморочка» вышла вперед – 8:7, однако закрепить преимущество у нашей команды не получилось. Игра перешла в «качели» и ушла в нервную концовку. Лидер в партии менялся пять раз, а наша команда завершила сет лишь с третьего сет-бола, до этого «Воронеж» счет сравнивал – 27:25.
Во второй партии борьбы не было, и, если к первому техническому у «Приморочки» было всего «+3», то ко второму – двузначные «+11». А итог сета – 25:8.
В третьей партии борьба была и продолжалась она до второго перерыва, к которому «Воронеж» отыграл шесть очков и вышел вперед – 16:15, но затем «Приморочка» совершила рывок «7:0», который и стал решающим. Наша команда в усеченном составе не потеряла в Воронеже ни одной партии – 25:18.
Александр СТАЦЕНКО, главный тренер ВК «Приморочка»:
- В первой партии много ошибались в приеме, отсюда и ошибки. Когда мы сами неагрессивно подаем, начинаем плохо принимать. На выезде сказывается потеря концентрации. Но потом собрались, сделали ряд замен, и победили достаточно уверенно. Особо сложностей не было. Щукина вышла прилично, сыграла весь матч хорошо и стала, наверное, лучшей в этой игре (пресс-служба ВК «Приморочка»).
Следующие матчи «Приморочка» проведет 24 и 25 марта на домашней площадке спорткомплекса «Олимпиец». Начало игр с «Самрау-УГНТУ» (Уфа) в 17:00.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото: trendtwitter.com/primvolley/
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