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Хоккейный клуб "Адмирал" не сумел одержать вторую подряд победу в плей-офф
Клуб из Владивостока уступает в в серии с "Металлургом" 1:3.
12 марта. Владивосток. "Фетисов Арена". 5,2 тыс. зрителей. "Адмирал" - "Металлург" (Магнитогорск) 2:3 (0:1, 2:1, 0:1, 0:1).
Вратари: Иванников – Кошечкин.
Счет в серии: 1-3 (1:3, 3:5, 4:3 2ОТ, 2:3 3 ОТ).
"Поздравляю "Металлург" с победой. Всем ребятам огромное спасибо. Испытываешь гордость, что ребята сражаются столько времени, до последнего не сдаются, прилагают столько усилий. Это стоит огромных сил, они не просто катаются, а бьются, борются за победу. Это плей-офф, играли до гола. Мы сделали ошибки, соперник этим воспользовался. Хочу сказать, серия ещё не закончена. В раздевалке все ребята это понимают. Мы поедем не сдаваться, мы поедем дальше бороться", — приводит слова главного тренера ХК "Адмирал" Сергея СВЕТЛОВА официальный сайт клуба.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.
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