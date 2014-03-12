Хоккейный клуб "Адмирал" не сумел одержать вторую подряд победу в плей-офф

Клуб из Владивостока уступает в в серии с "Металлургом" 1:3.

12 марта. Владивосток. "Фетисов Арена". 5,2 тыс. зрителей. "Адмирал" - "Металлург" (Магнитогорск) 2:3 (0:1, 2:1, 0:1, 0:1).

Вратари: Иванников – Кошечкин.

Счет в серии: 1-3 (1:3, 3:5, 4:3 2ОТ, 2:3 3 ОТ).

"Поздравляю "Металлург" с победой. Всем ребятам огромное спасибо. Испытываешь гордость, что ребята сражаются столько времени, до последнего не сдаются, прилагают столько усилий. Это стоит огромных сил, они не просто катаются, а бьются, борются за победу. Это плей-офф, играли до гола. Мы сделали ошибки, соперник этим воспользовался. Хочу сказать, серия ещё не закончена. В раздевалке все ребята это понимают. Мы поедем не сдаваться, мы поедем дальше бороться", — приводит слова главного тренера ХК "Адмирал" Сергея СВЕТЛОВА официальный сайт клуба.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.