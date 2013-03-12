Во Владивостоке "Спартак-Приморье" разгромил "Нижний Новгород"

12 марта состоялся домашний матч баскетбольной команды "Спартак-Приморье" в рамках Кубка России. В четвертьфинальной серии приморцы принимали "Нижний Новгород". На этот раз красно-белые победили с серьезным перевесом - 80:63. Таким образом приморский клуб вышел в "Финал четырех", который, скорее всего, состоится во Владивостоке.

Напомним, как сообщил "Золотому Рогу" генеральный менеджер БК "Спартак-Приморье" Эдуард САНДЛЕР, в случае выхода в финал Кубка России приморский клуб будет претендовать на его проведение во Владивостоке.

В первом матче четвертьфинала в Нижнем Новгороде красно-белые уступили эс разницей в 6 очков, поэтому дома им нужно было обыгрывать волжан с разницей в 7 очков и более. Соперниками красно-белых в финале ожидаемо станут "Спартаку" (Санкт-Петербург), действующий обладатель Кубка России "Красные Крылья" (Самара) и "Енисей" (Красноярск).

Гундарс ВЕТРА, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Прежде всего, я хочу поблагодарить своих ребят. Они подошли к игре на полном серьезе и играли с большой самоотдачей. Все моменты, о чем мы говорили, они старались выполнять. Фокус в игре не пропал ни на минуту, и именно внимание в каждом моменте такой игры и принесло нам победу и необходимую разницу по сумме двух матчей. Также поздравляю наших болельщиков с тем, что у нас опять есть возможность выступить в "Финале четырех" Кубка России. Не хочу углубляться в тонкости сегодняшней игры, но скажу, что мы старались пользоваться теми моментами, в которых мы чувствовали свое преимущество, и старались это преимущество реализовать.

Эдуард САНДЛЕР, генеральный менеджер БК "Спартак-Приморье":

- В отличие от чемпионата России ПБЛ, Кубок России - не лишенное турнирного смысла соревнование. В начале сезона перед командой была поставлена задача - выход в "Финал четырех" Кубка.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

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