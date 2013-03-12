www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.23 р. 100 JPY: 57.22 р.
EUR: 73.71 р. 10 CNY: 95.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Знай наших!
Распечатать

Во Владивостоке "Спартак-Приморье" разгромил "Нижний Новгород"

12 Марта 2013, 20:54 | Владивосток

12 марта состоялся домашний матч баскетбольной команды "Спартак-Приморье" в рамках Кубка России. В четвертьфинальной серии приморцы принимали "Нижний Новгород". На этот раз красно-белые победили с серьезным перевесом - 80:63. Таким образом приморский клуб вышел в "Финал четырех", который, скорее всего, состоится во Владивостоке.

Напомним, как сообщил "Золотому Рогу" генеральный менеджер БК "Спартак-Приморье" Эдуард САНДЛЕР, в случае выхода в финал Кубка России приморский клуб будет претендовать на его проведение во Владивостоке.

В первом матче четвертьфинала в Нижнем Новгороде красно-белые уступили эс разницей в 6 очков, поэтому дома им нужно было обыгрывать волжан с разницей в 7 очков и более. Соперниками красно-белых в финале ожидаемо станут "Спартаку" (Санкт-Петербург), действующий обладатель Кубка России "Красные Крылья" (Самара) и "Енисей" (Красноярск).

Гундарс ВЕТРА, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Прежде всего, я хочу поблагодарить своих ребят. Они подошли к игре на полном серьезе и играли с большой самоотдачей. Все моменты, о чем мы говорили, они старались выполнять. Фокус в игре не пропал ни на минуту, и именно внимание в каждом моменте такой игры и принесло нам победу и необходимую разницу по сумме двух матчей. Также поздравляю наших болельщиков с тем, что у нас опять есть возможность выступить в "Финале четырех" Кубка России. Не хочу углубляться в тонкости сегодняшней игры, но скажу, что мы старались пользоваться теми моментами, в которых мы чувствовали свое преимущество, и старались это преимущество реализовать.

Эдуард САНДЛЕР, генеральный менеджер БК "Спартак-Приморье":

- В отличие от чемпионата России ПБЛ, Кубок России - не лишенное турнирного смысла соревнование. В начале сезона перед командой была поставлена задача - выход в "Финал четырех" Кубка.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото www.spartakbasket.ru

Автор: Олег Клименко
Теги: баскетбол  спартак-приморье 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru