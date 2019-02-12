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Футбол: "Луч" начал с победы
За «тигров» дебютировал 15-летний воспитанник футбольной школы «Луча»
Первую контрольную игру на учебно-тренировочном сборе в Крымске провели в понедельник футболисты «Луча». На естественном газоне спорт комплекса «Гигант» подопечные Рустема ХУЗИНА обыграли со счетом 1:0 «Калугу», выступающую в ПФЛ (зона «Центр»). Победу «тиграм» принес точный удар Ивана ХЛЕБОРОДОВА во втором тайме: нападающий головой замкнул навес Дмитрия КАЛУГИНА с правого фланга.
В первом тайме Рустем Хузин отправил на поле основной состав (Котляров, Марущак, Степанец, Пономаренко, Царикаев, Визнович, Машнёв, Замалиев, Дзахов, Павленко, Часовских), а после перерыва на поле появилась перспективная молодежь, усиленная несколькими «ветеранами» (Ткачёв, Марущак, Остапенко, Насадюк, Ветошкин, Калугин, Кротов, Белунов, Гордиенко, Чеповский, Хлебородов).
В поединке с «Калугой» впервые после долгого перерыва сыграл Андрей Часовских, наконец-то восстановившийся после тяжелой травмы, полученной в ноябре прошлого года в матче с «Ротором». Кроме того хотелось бы выделить дебют 15-летнего воспитанника футбольной школы «Луча» Марата Тарэка, вышедшего на замену во втором тайме.
Главный тренер «Луча» Рустем Хузин после контрольного матча рассказал о ситуации в команде.
- Первый сбор у вас начался 6 февраля, первый спарринг провели 11 февраля. Так форсировать подготовку еще не приходилось?
- Да, подобное у меня впервые. Но у нас футболисты оказались профессионалами. Те, кто готовился во Владивостоке, готовы достаточно хорошо. Те, кто занимался отдельно, — похуже, но все равно побегали самостоятельно неплохо. Тем не менее втягиваться, конечно, тяжело, если говорить про общий рисунок.
- Потери в составе еще будут?
- Надеюсь, нет. На этом мы остановились. Патрашко? Он накануне получил растяжение на тренировке. На сбор взяли большую группу местных молодых ребят. Есть ли среди них интересные? Есть. Неинтересных мы бы не привезли. Все, кто был, остаются. И еще, думаю, добавится молодежь.
- Что руководство говорит про финансы?
- Я пока не поднимал этот вопрос. Но как утверждают, все будет хорошо (пресс-служба ФК «Луч»).
Следующую контрольную игру наша команда проведет 15 февраля против «КАМАЗа» из Набережных Челнов.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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