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Вячеслав Фетисов: Во Владивостоке заговор!

12 Февраля 2018, 15:05 | Владивосток

Двукратный олимпийский чемпион так и не понял, из-за чего на него обиделись портовики

Такелажники Владивостокского морского торгового порта (ВМТП), обратившиеся к депутату Госдумы Вячеславу Фетисову из-за его слов о рабочих и хоккеистах, могли действовать по указке своего руководства, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Такое предположение выдвинул сам Фетисов, передает радиостанция «Говорит Москва». Двукратный олимпийский чемпион также прокомментировал претензии к нему со стороны портовиков, посчитавших слова парламентария оскорбительными. «Не могу понять, что их обидело. Спортсмены второго сорта, а они, наоборот, первого. В чем обида? Нельзя разговаривать с артистами так же, как с космонавтами, я имею в виду по профессиональным качествам. Я сам в рабочей семье вырос», — сказал депутат, заметив, что его высказывание было вырвано из контекста.

Сайт «Лента.Ru» напоминает, что поводом для дискуссии стали слова политика о ситуации в клубе «Адмирал», который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и создавался под кураторством Фетисова. Перед игроками команды есть задолженности по зарплате, также в коллективе сменилось руководство: в декабре прошлого года новым президентом «Адмирала» стал гендиректор ВМТП Заирбек Юсупов.

«То, что происходит во Владивостоке теперь, дискредитирует хоккей как таковой. Все эти высказывания от руководителей ни в какие ворота не лезут. Нельзя же с такелажниками и хоккеистами вести одинаковые беседы», — заявил Фетисов 6 февраля. В то же время он подчеркивал, что исключать команду из лиги ни в коем случае нельзя.

«Адмирал» продолжает выступления в регулярном чемпионате КХЛ, но еще в середине января потерял шансы на выход в плей-офф. Тогда же сообщалось, что травмированных игроков в клубе обязывают по девять часов находиться на домашнем стадионе команды — «Фетисов-арене» — и отмечаться при входе и выходе с рабочего места.

Фото РИА «Новости».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: хоккей  госдума  Олимпиада  фетисов  Чемпион  вмтп 



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Комментарии

  • Володя17:33, 12.02.2018#

    Фетисов . . . ни фига не понял, пусть сам разбирается со своими мыслями а "Адмирал" есть и будет!!!!

  • Гонщики Востока17:53, 12.02.2018#

    Адмирал адмирал ты все деньги проиграл

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