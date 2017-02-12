Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Игроки "Луча-Энергия" отказались от бойкота второго сбора в Турции
Команда из Владивостока получила первый транш зарплаты
Второй сбор «Луча-Энергия» пройдет с 16 февраля по 6 марта в турецком городе Лара. Ранее ряд игроков заявил о готовности бойкотировать подготовку к продолжению сезона из-за долгов по зарплате. Однако, после того как игрокам выдали часть зарплаты, крайние меры были отменены.
На первом сборе в турецком Белеке подопечные Константина ЕМЕЛЬЯНОВА одержали две победы, в заключительном матче зафиксирована ничья.
«Луч-Энергия» (Владивосток) – «Окжетпес» (Казахстан) - 1:1 (0:0). Голы: Минич (75) - Хорват (49).
«Луч-Энергия»: Гаврилов (Котляров, 46), Попов, Кашкавал, Грицаенко, Коломыц (Белоногов, 70), Пискунов, Пономаренко (Петраков, 65), Машнев, Килин, Носов (Джигкаев, 65), Гордиенко (Минич, 70).
Впервые в межсезонье в составе «Луча» вышел Алексей ГРИЦАЕНКО, ранее проходивший просмотр в пермском «Амкаре».
Стартовую игру весенней части первенства ФНЛ команда из Владивостока проведет 8 марта в Красноярске против местного «Енисея».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч-Энергия».
Новости тематики
- Игроки "Луча-Энергия" отказались от бойкота второго сбора в Турции
- "Адмирал" не сумел "умереть" в Новосибирске
- "Спартак-Приморье" остался без Кубка России
- Нивалдо посоветовал "Лучу-Энергия" нового бразильца
- "Адмирал" потерпел поражение от аутсайдера при неважном судействе
- "Луч-Энергия" начнет подготовку к сезону со спаррингов с командами из Казахстана
- "Спартак-Приморье" не прошел испытания Новосибирском
- "Луч-Энергия" направился в Турцию без зарплаты
- "Спартак-Приморье" получил усиление из лиги ВТБ, расстался с Агаповым
- Владивосток сможет выйти на серьезный международный хоккейный уровень только после 2023 года
Новости раздела
- Игроки "Луча-Энергия" отказались от бойкота второго сбора в Турции
- "Луч-Энергия" продолжает побеждать, не получая зарплаты
- "Спартак-Приморье" второй раз в сезоне обыграл "Урал"
- "Луч-Энергия" начал сбор в Турции с победы над казахами
- "Амур" помог "Адмиралу", обыграв "Сибирь"
- "Адмирал" не сумел "умереть" в Новосибирске
- "Спартак-Приморье" остался без Кубка России
- Нивалдо посоветовал "Лучу-Энергия" нового бразильца
- "Адмирал" потерпел поражение от аутсайдера при неважном судействе
- "Луч-Энергия" начнет подготовку к сезону со спаррингов с командами из Казахстана
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Часть Приморья из-за глобального потепления уйдет под воду (карта)
- Крупный приморский продавец электроники увлекся строительством
- Автодилеры в Приморье избавляются от проблемных иномарок с дисконтом
- Очередное заседание суда по делу охранников Пушкарева стало посмешищем
- На гигантском кладбище кораблей в Бангладеш найдены суда из Приморья (фото)
- В Приморье назначен новый руководитель одного из департаментов
- Водителям разрешат иметь небольшую концентрацию алкоголя в крови
- Известная страховая компания уходит с рынка ОСАГО
- Приморцы остаются без дешевых и качественных автомобилей
- Жителям Владивостока стала доступна "Кнопка жизни"