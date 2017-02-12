Игроки "Луча-Энергия" отказались от бойкота второго сбора в Турции

Команда из Владивостока получила первый транш зарплаты

Второй сбор «Луча-Энергия» пройдет с 16 февраля по 6 марта в турецком городе Лара. Ранее ряд игроков заявил о готовности бойкотировать подготовку к продолжению сезона из-за долгов по зарплате. Однако, после того как игрокам выдали часть зарплаты, крайние меры были отменены.

На первом сборе в турецком Белеке подопечные Константина ЕМЕЛЬЯНОВА одержали две победы, в заключительном матче зафиксирована ничья.

«Луч-Энергия» (Владивосток) – «Окжетпес» (Казахстан) - 1:1 (0:0). Голы: Минич (75) - Хорват (49).

«Луч-Энергия»: Гаврилов (Котляров, 46), Попов, Кашкавал, Грицаенко, Коломыц (Белоногов, 70), Пискунов, Пономаренко (Петраков, 65), Машнев, Килин, Носов (Джигкаев, 65), Гордиенко (Минич, 70).

Впервые в межсезонье в составе «Луча» вышел Алексей ГРИЦАЕНКО, ранее проходивший просмотр в пермском «Амкаре».

Стартовую игру весенней части первенства ФНЛ команда из Владивостока проведет 8 марта в Красноярске против местного «Енисея».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия».