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После ухода легионеров "Адмирал" преобразился
Команда из Владивостока одержала третью подряд победу после проведенной «перестройки»
11 января. КХЛ. Владивосток. КСК «Фетисов Арена», 4,2 тыс. зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Барыс» (Астана) – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
«Адмирал» (16+2 к.ш.): Бобков; Мищенко – Земченок, Казаков – Яковлев – Бутузов; Глазков – Мамашев (10), Алексеев – Иванов (2) – Вихарев; Волченков (2) – Ващенко, Кицын – Махановский – Перескоков; Манукян (2) – Фищенко – Другов, Ковалев.
«Барыс» (2): Карлссон (58:53-59:14); Даллмэн – Семенов, Доус - Вэй – Фрэттин; Савченко – Маклюков, Жайлауов – Райт – Старченко; Диц – Полохов, Лихотников – Кучин – Пушкарев; Липин – Орехов, Бельгибаев (2) – Сагадеев – Никулин.
Броски: 25 (9+9+7) – 22 (7+10+5)
Голы:
1:0 Земченок (Мищенко, 22:18)
2:0 Казаков (Махановский, Фищенко, 44:02)
2:1 Сагадеев (Лихотников, Бельгибаев, 50:28)
3:1 Алексеев (Вихарев, Мищенко, 59:14-п.в.)
«Адмирал» впервые в сезоне одержал три победы подряд, для «Барыса» поражение во Владивостоке стало восьмым подряд.
Галым МАМБЕТАЛИЕВ, главный тренер ХК «Барыс»:
- Может быть, сказывается часовой пояс, но сегодня мы сильно проигрывали сопернику по движению. «Адмирал» нас переиграл, перебегал. Старались более строго сыграть в обороне, но первый гол это несчастье, шайба шла мимо ворот, а потом провалились на контратаке. Конечно, нужно забивать, лидеры не забивают, без их голов команда не может выиграть уже которую встречу. Сегодня даже пришлось посадить двух человек из первого звена и одного из второго. Нужно поменять отношение к хоккею. У нас не было видно командной игры, была разрозненность, поэтому и проиграли.
Андрей РАЗИН, главный тренер ХК «Адмирал»:
– Команда выполнила установку, сегодня было легко руководить ребятами психологически. Мы хорошо были готовы функционально, хорошо двигались. При счете 2:0, пропустив гол не расклеились, очень четко играли. Жалко, что Игорю (БОБКОВУ) не дали сыграть на ноль, в остальном команду с победой. Зрителям спасибо, несколько раз запускали волну, было очень приятно.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал»
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