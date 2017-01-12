"Адмирал" проиграл худшей команде "Запада" второй раз в сезоне

Прилетевшие во Владивосток рижане оказались свежее местной команды

12 января. КХЛ. Владивосток. КСК «Фетисов Арена», 5 тыс. зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Динамо» (Рига) 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).

0:1 Толузаков (К.Редлихс, Гиллис, 15.50, б.)

0:2 Сестито (Р.Липсбергс, 22.11)

1:2 Горшков (Саюстов, Александров, 26.41)

1:3 Сестито (Толузаков, Гиллис, 41.50).

«Адмирал» (10): Бобков (57.33); Бартулис – Блум (2), Краснослободцев – Райт (2) – Саболич; Моррисонн – Волченков (2), Казаков – Макаренко – Жафяров (2); Земчёнок – Гавриленко, Горшков – Саюстов –Александров (2); Курашов, Плотников – Алексеев – Сигарёв, Барбашев (2).

После второго в сезоне поражения от рижского «Динамо» (в первом матче в Риге «моряки» уступили 2:3) перспективы «Адмирала» попасть в плей-офф стали все более туманными, так как на очереди визит во Владивосток куда более мастеровитых финнов из «Йокерита».

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Я с третьего периода начну, то есть, когда нам забили третий гол. Соперник тогда встал, скажем так «забором» на своей синей линии, а на красной линии встречал. То есть у нас практически не было шансов. И что бросилось в глаза, рижане были свежее нас.

«Амур» в Хабаровске обыграл минское «Динамо» 1:0.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал».