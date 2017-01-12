Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Адмирал" проиграл худшей команде "Запада" второй раз в сезоне
Прилетевшие во Владивосток рижане оказались свежее местной команды
12 января. КХЛ. Владивосток. КСК «Фетисов Арена», 5 тыс. зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Динамо» (Рига) 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).
0:1 Толузаков (К.Редлихс, Гиллис, 15.50, б.)
0:2 Сестито (Р.Липсбергс, 22.11)
1:2 Горшков (Саюстов, Александров, 26.41)
1:3 Сестито (Толузаков, Гиллис, 41.50).
«Адмирал» (10): Бобков (57.33); Бартулис – Блум (2), Краснослободцев – Райт (2) – Саболич; Моррисонн – Волченков (2), Казаков – Макаренко – Жафяров (2); Земчёнок – Гавриленко, Горшков – Саюстов –Александров (2); Курашов, Плотников – Алексеев – Сигарёв, Барбашев (2).
После второго в сезоне поражения от рижского «Динамо» (в первом матче в Риге «моряки» уступили 2:3) перспективы «Адмирала» попасть в плей-офф стали все более туманными, так как на очереди визит во Владивосток куда более мастеровитых финнов из «Йокерита».
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Я с третьего периода начну, то есть, когда нам забили третий гол. Соперник тогда встал, скажем так «забором» на своей синей линии, а на красной линии встречал. То есть у нас практически не было шансов. И что бросилось в глаза, рижане были свежее нас.
«Амур» в Хабаровске обыграл минское «Динамо» 1:0.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал».
Новости тематики
- "Адмирал" проиграл худшей команде "Запада" второй раз в сезоне
- Во Владивостоке стартовал турнир по дворовому хоккею
- "Адмирал" закончил год на мажорной ноте
- Защитник "Луча-Энергия" отказал московскому "Спартаку", может перейти в "Амкар"
- "Адмирал" вспомнил о победах
- "Спартак-Приморье" разгромил на выезде команду своего бывшего игрока
- Вратарь "Адмирала" признан звездой КХЛ
- Приморские волейболистки вышли на первые роли в Высшей лиге
- "Адмирал" одержал первую победу после возвращения во Владивосток
- Защитник "Луча-Энергии" сегодня дебютирует в сборной
Новости раздела
- "Адмирал" проиграл худшей команде "Запада" второй раз в сезоне
- Во Владивостоке стартовал турнир по дворовому хоккею
- "Адмирал" опять теряет очки
- "Спартак-Приморье" проиграл в дальневосточном дерби
- Бывший главный тренер "Луча" возглавил "Анжи"
- В "Спартаке-Приморье" сложился хороший микроклимат
- "Адмирал" закончил год на мажорной ноте
- Где покататься на коньках и сыграть в хоккей во Владивостоке
- "Луч-Энергия" cэкономил на зарплате главного тренера
- "Адмирал" безвольно проиграл дерби
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Мэр Игорь Пушкарев дошел до Европейского суда
- Крупнейший китайский интернет-магазин остановил экспресс-доставку в Россию
- Привлекательный участок под застройку во Владивостоке все дешевеет и дешевеет
- Маньяк, задержанный во Владивостоке, признался еще в 59 убийствах
- Японцы бросились скупать новые автомобили
- Курс доллара рухнул ниже 60 рублей
- Всем родившимся в 2015 году и позже навсегда запретят продажу табака
- Нерадивым чиновникам будут дарить календарь с цитатами Путина
- Несколько домов в Приморье тонут в нечистотах
- На Дальнем Востоке произошло жуткое ДТП с участием скорой