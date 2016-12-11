"Адмирал" оказался на грани вылета

Потерпев четвертое поражение подряд, команда из Владивостока может вылететь из кубковой восьмерки

10 декабря. КХЛ. Челябинск. «Арена Трактор» им. В. Белоусова, 7,5 тыс. зрителей. «Трактор» (Челябинск) - «Адмирал» (Владивосток) 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

«Адмирал» (27): Бобков (58:34-58:38); Бартулис – Вишневски (5), Саболич – Райт – Краснослободцев; Гавриленко – Земченок, Александров (20) – Мамин – Лугин; Григорьев – Волченков, Казаков – Макаренко – Барбашев (2); Ткачев – Саюстов – Горшков, Яковлев.

Голы:

1:0 Денисов (Пестунов, 07:22)

2:0 Кручинин (Щехура. Якуценя, 23:51)

2:1 Лугин (Мамин, Волченков, 27:45)

3:1 Бородкин (Губарев, Пеньковский, 31:14)

4:1 Кольцов (58:38 - п.в.)

Броски: 41 (12+17+12) – 36 (12+6+18)

Вбрасывания: 32 (11+12+9) – 24 (7+9+8)

Анвар ГАТИЯТУЛИН, главный тренер ХК «Трактор»:

- Для нас важно было одержать сегодня победу в заключительной домашней встрече 2016 года, и я рад, что нам это удалось. Что перед игрой договаривались делать, то, практически всю игру, и выполняли. Благодарю команду за игру, за победу, за самоотдачу.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Хочу поздравить «Трактор» с победой. Мы, к сожалению, в первых двух периодах полностью уступили сопернику в движении, особенно это было видно в первом отрезке. «Трактор» выглядел мобильней. БОБКОВ нас выручил несколько раз, благодаря чему в первом периоде мы пропустили всего один гол. Да, в третьем периоде побежали отыгрываться, нашлись силы, мобильность появилась, но хорошая игра вратаря оставила нас не у дел. Все наши попытки оказались тщетны. Сейчас самое главное — отдохнуть и хорошо подготовиться к домашней серии.

Удаление АЛЕКСАНДРОВА до конца встречи не сказалось. Потеря одного бойца не была главной причиной в сегодняшнем поражении. Перед третьим периодом сказал команде, что у нас осталось 20 минут, это хоккей, нужно забить два гола. И у нас были моменты, но вратарь соперника здорово сыграл в третьем периоде.

- ВИШНЕВСКИ у вас тафгай? Он задирался весь матч.

- Не сказал бы, что Вишневски - тафгай, но, когда команда уступает, надо искать эмоции, доставать из себя мотивацию, а через драки, через эмоции это все приходит. Если вы заметили, то именно после драки игра перевернулась, у нас уже в конце второго периода начали появляться неплохие моменты.

Хабаровский «Амур» в Уфе проиграл «Салават Юлаеву» 3:4 в овертайме.

Четвертая осечка подряд поставила «Адмирал» в очень тяжелое положение – нашу команду по набранным очкам уже догнал «Нефтехимик» (по 55 очков), а у идущего девятым «Барыса» в запасе два матча при двух очках отставания.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Трактор».