Главный тренер "Луча": Что будет с судейством, я не знаю…

Подопечные Рустема Хузина идут без поражений уже десять матчей, но впереди выезд в Калининград, мечтающий о премьер-лиге

Футбол. ОЛИМП-Первенство России среди команд клубов ФНЛ. 10 ноября. Владивосток. Стадион «Динамо», 1,8 тыс. зрителей. «Луч» (Владивосток) – «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) - 1:0 (1:0). Гол: Носов (26).

«Луч»: Котляров, Патрашко, Суслов, Степанец, Марущак, Замалиев, Пономаренко, Носов (Павленко, 89) , Визнович (Калугин, 72), Дзахов (Насадюк, 83), Хлебородов (Прокофьев, 90).

«Нижний Новгород»: Анисимов, Абрамов, Морозов, Хрпков, Гоглчдзе, Палиенко, Скворцов (Фомин, 72), Сапета, Игнатович (Симанов, 69), Аюпов, Делькин.

«Нижний Новгород», претендующий на выход в элитный дивизион, выглядел чуть лучше «Луча», владея территориальным преимуществом, но в итоге уехал из Владивостока с нулевым багажом очков. На 26-ой минуте после выверенной передачи ДЗАХОВА НОСОВ классно реализовал выход один на один с вратарем. Стоит отметить, что «тон» игре задал арбитр встречи ФЕДОРОВ, раз за разом свистевший в пользу гостей.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер ФК «Нижний Новгород»:

- Мы не заслуживали поражения. Допустили единственную ошибку, которая привела к контратаке хозяев, и она у них получилась. Мы знали о том, как работает команда из Владивостока, и заостряли внимание на контратаках и старались предотвратить это на тренировках. В целом мы владели мячом, старались создавать голевые моменты. Но впереди действовали беззубо. Очень мало было ударов по воротам. Сказался, конечно, и тяжелый перелет, но играть нужно все 90 минут. Нам не хватает людей, которые могут зацепиться за мяч впереди. Мы не смогли впереди на протяжении всего матча цепляться за мяч. Сегодня результат должен был быть ничейным. Хозяева соперника старалась выполнять установку тренера.

- Вам не кажется, что ваша команда в кризисе?

- Вы на каком месте? На 11-ом? А мы на пятом. У кого яма? Выбирайтесь сами из ямы. Я считаю, что сегодня вы не заслужили победу. У вас был единственный момент. Я не хочу обвинять вашу команду, она играла в свой футбол. Хузин играет в футбол Бердыева: очень хорошо обороняемся, а дальше как получится. Я не хочу такой футбол. Я хочу, чтобы у меня город наслаждался футболом, чтобы зрители приходили и любовались игрой, голами. У нас голы обязательно придут. А вот придут ли они у вас, большой вопрос.

- Что скажете о качестве поля?

- Того кто ухаживает за газоном нужно выгнать. За полем и стадионом необходимо следить. Сегодня поле было тяжелое. Мы играли на влажном газоне. Мяч дробил.

Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:

- Очень сложная игра. Мы знали, что соперник пытается играть в «тотальный футбол», основанный на контроле мяча и коротком и среднем пасе. Если тренер соперника говорит, что наш футбол не интересен, но приносит по три очка, то пускай «Нижний Новгород» и дальше играет в свой футбол, а мы будем играть в свой, раз он приносит нам очки.

Повторюсь, был сложный матч. В первом тайме поймали соперника на контратаке. Была у нас и вторая возможность для взятия ворот, но Дзахов поскользнулся в последний момент. После перерыва гости пытались спасти ничью. Да, соперник переигрывал нас позиционно и по владению мячом, но до голевых моментов дело так и не дошло. Не всем повезло, что в его городе проводился чемпионат Мира. Если бы у нас был шикарный стадион с отличным газоном, мы бы и играли иначе. Больше атаковали.

Хочется сказать немного про судейство. Мы поедем в Калининград. Этот стадион тоже нужно «спасать». Что будет с судейством, я не знаю… Сегодня соперник по владению мячом нас переиграл, но по голевым моментам мы были лучше. Впереди у нас сложный тройной выезд, но мы постараемся взять очки на выезде.

«СКА-Хабаровск» на своем поле с трудом переиграл «Тюмень» 2:1. Уступая после первого тайма 0:1 команда Вадима ЕВСЕЕВА сравняла счет за четыре минуты до окончания основного времени матча, а затем вырвала победу уже в компенсированное время благодаря голу экс-игрока «Луча» Дениса ДЕДЕЧКО.

После 21 тура «Луч» занимает 12-ое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. У «СКА-Хабаровск», ставившего задачу возвращения в премьер-лигу, на очко больше.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч»



