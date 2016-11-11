"Адмирал" не справился с финнами в Хельсинки

У главного тренера приморской команды есть претензии к судейству

10 ноября. Хельсинки, «Хартвалл Арена». «Йокерит» (Хельсинки) – «Адмирал» (Владивосток) – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

0:1 – Райт (Краснослободцев) – 26:50 (4x5).

1:1 – Хухтала (Марьямяки) – 28:28 (5x4).

2:1 – Регин (О'Нилл, Йормакка) – 47:57 (5x3).

Вратари: Запольски – Бобков.

Броски: 42 (15-13-14) – 27 (8-14-5).

Вбрасывания: 35 (12-11-12) – 34 (11-12-11).

Штраф: 12 (4-4-4) – 16 (4-4-8).

«Адмирал» (16): Бобков (59:53); Бартулис (2) – Висневский (2), Горшков – Фисенко – Саболич; Григорьев – Гавриленко, Барбашев – Райт (2) – Краснослободцев; Мнацян (2) – Земченок, Александров – Саюстов – Лугин; Казаков (4) – Мамин (2) – Воронин (2), Яковлев.

«Адмирал» до этого матча ни разу не побеждал «Йокерит», не удалось это сделать и в Хельсинки. По итогам первого периода хозяева перебросали «моряков» почти в два раза, однако Бобков оставил свои ворота «на замке». Во втором периоде «Адмирал» открыл счет в меньшинстве – после передачи КРАСНОСЛОБОДЦЕВА отличился канадец РАЙТ. Однако не прошло и двух минут, как хозяева отыгрались, использовав удаление МАМИНА. После ошибки БАРТУЛИСА отличился ХУХТАЛА. Победную шайбу «Йокерит» забросил, когда игроки «Адмирала» остались на льду втроем против пятерых. Гол на счету лучшего бомбардира «шутов» РЕГИНА.

Юкка ЯЛОНЕН, главный тренер ХК «Йокерит»:

- Игра была очень жесткой. «Адмирал» быстрая, техничная команда, хорошо двигается. Сегодня мы играли лучше, чем в прошлой встрече – более интенсивно, быстро. Считаю, что при игре пять на пять мы доминировали, у нас было больше возможностей. Получили несколько глупых удалений, но хорошо, что ЗАПОЛЬСКИ сегодня провел отличный матч. Наше большинство не столь эффективно, но радует, что мы сумели дважды отличиться. Мы двигаемся вперед.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Мы провели неплохой матч – и по движению, и по борьбе, но не забили в большинстве. Есть вопросы к судейству. Болельщики на «Хартвалл Арене» так бурно реагировали на происходящее на льду, что, как мне кажется, судьи немного потеряли концентрацию и реагировали на эмоции зрителей. Были у нас в концовке моменты, чтобы сравнять счет, но вратарь соперника сыграл здорово, и не позволил нам этого сделать (пресс-служба ХК «Адмирал»).

После этого матча «Адмирал» занимает 6-е место на «Востоке» с 43 очками в активе. На одно очко меньше у «Куньлунь Ред Стар», но китайский клуб имеет матч в запасе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Йокерит».