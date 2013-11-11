Во Владивостоке перекроют мосты и большую часть улиц

В субботу, 16 ноября, Эстафета Олимпийского Огня пройдет по улицам Владивостока. На короткие промежутки будут перекрываться мосты через пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог, а также большая часть городских улиц.

В этот день движение автотранспорта будет частично ограничиваться на следующих улицах:

- на проспекте Столетия Владивостоку от района фабрики «Заря» до пересечения с улицей Овчинникова;

- по улице Русской от перекрестка Второй речки до кольца Багратиона;

- по Светланской от здания администрации Приморского края до стадиона «Авангард»;

- по Корабельной набережной;

- по Пушкинской от перекрестка с улицей Шефнера до нижней станции фуникулера;

- по улицам Суханова, Уборевича, Некрасовской, Гоголя, Фонтанной, Океанскому проспекту до остановки «Покровский парк»;

- по Партизанскому проспекту и проспекту Красного Знамени до начала Некрасовского путепровода

- проспекту Красного Знамени до района кольца Третьей рабочей;

- по Народному проспекту;

- по Океанскому проспекту до пересечения с проспектом Острякова;

- от здания Медицинского университета по Тополиной аллее до пересечения с Океанским проспектом;

- от Покровского парка по улице Алеутской, по Мордовцева, Семеновской, Батарейной и Пограничной, Набережной до гостиницы «Владивосток»;

- по улицам Посьетская, Первая Морская, Алеутская до железнодорожного вокзала.

Всем, кто отправится за город, организаторы рекомендуют пользоваться объездной трассой «Патрокл - Седанка», которая не задействована в проведении Эстафеты.

Напомним, Эстафета Огня продлится в Приморье два дня. 15 ноября первый этап Эстафеты пройдет на острове Русском и завершится грандиозным празднованием на территории кампуса ДВФУ.

Во второй день, 16 ноября, Эстафета продолжится уже на материковой части Владивостока. Финальной точкой Эстафеты в Приморье станет железнодорожный вокзал. Отсюда Огонь на фирменном поезде отправится в Хабаровск.

Отметим, что Эстафета Огня стартовала 29 сентября в Греции. По Российской Федерации Эстафета Олимпийского огня началась 7 октября в Москве. Закончится она 7 февраля 2014 года, в день открытия XXII Олимпийских зимних игр в Сочи.

Эстафета пройдет через административные центры 83 субъектов РФ. Одной из ключевых точек на пути Эстафеты Олимпийского огня станет Северный полюс. Также в ноябре 2013 года Олимпийский огонь погрузится на дно самого глубокого в мире озера – Байкал. А в начале февраля вершиной путешествия Эстафеты «Сочи 2014» станет гора Эльбрус.

В приморском этапе Эстафеты Огня примет участие глава региона Владимир Миклушевский. Вместе со спортсменами, студентами и известными жителями края он пронесет факел Олимпиады в Сочи по улицам Владивостока.

ZRPRESS.RU, Владивосток.