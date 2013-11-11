www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Дороги Владивостока
Распечатать

Во Владивостоке перекроют мосты и большую часть улиц

11 Ноября 2013, 16:51 | Владивосток

В субботу, 16 ноября, Эстафета Олимпийского Огня пройдет по улицам Владивостока. На короткие промежутки будут перекрываться мосты через пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог, а также большая часть городских улиц.

В этот день движение автотранспорта будет частично ограничиваться на следующих улицах:

-  на проспекте Столетия Владивостоку от района фабрики «Заря» до пересечения с улицей Овчинникова;

- по улице Русской от перекрестка Второй речки до кольца Багратиона;

- по Светланской от здания администрации Приморского края до стадиона «Авангард»;

- по Корабельной набережной;

- по Пушкинской от перекрестка с улицей Шефнера до нижней станции фуникулера;

- по улицам Суханова, Уборевича, Некрасовской, Гоголя, Фонтанной, Океанскому проспекту до остановки «Покровский парк»;

- по Партизанскому проспекту и проспекту Красного Знамени до начала Некрасовского путепровода

- проспекту Красного Знамени до района кольца Третьей рабочей;

- по Народному проспекту;

- по Океанскому проспекту до пересечения с проспектом Острякова;

- от здания Медицинского университета по Тополиной аллее до пересечения с Океанским проспектом;

- от Покровского парка по улице Алеутской, по Мордовцева, Семеновской, Батарейной и Пограничной, Набережной до гостиницы «Владивосток»;

- по улицам Посьетская, Первая Морская, Алеутская до железнодорожного вокзала.

Всем, кто отправится за город, организаторы рекомендуют пользоваться объездной трассой «Патрокл - Седанка», которая не задействована в проведении Эстафеты.

Напомним, Эстафета Огня продлится в Приморье два дня. 15 ноября первый этап Эстафеты пройдет на острове Русском и завершится грандиозным празднованием на территории кампуса ДВФУ.

Во второй день, 16 ноября, Эстафета продолжится уже на материковой части Владивостока. Финальной точкой Эстафеты в Приморье станет железнодорожный вокзал. Отсюда Огонь на фирменном поезде отправится в Хабаровск.

Отметим, что Эстафета Огня стартовала 29 сентября в Греции. По Российской Федерации Эстафета Олимпийского огня началась 7 октября в Москве. Закончится она 7 февраля 2014 года, в день открытия XXII Олимпийских зимних игр в Сочи.

Эстафета пройдет через административные центры 83 субъектов РФ. Одной из ключевых точек на пути Эстафеты Олимпийского огня станет Северный полюс. Также в ноябре 2013 года Олимпийский огонь погрузится на дно самого глубокого в мире озера – Байкал. А в начале февраля вершиной путешествия Эстафеты «Сочи 2014» станет гора Эльбрус.

В приморском этапе Эстафеты Огня примет участие глава региона Владимир Миклушевский. Вместе со спортсменами, студентами и известными жителями края он пронесет факел Олимпиады в Сочи по улицам Владивостока.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: дороги владивостока  Олимпиада  мосты владивостока  эстафета 






Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним17:34, 11.11.2013#

    не надоело дороги по пустякам перекрывать?

  • Псевдоним17:48, 11.11.2013#

    Пустили бы на Динамо, пусть себе там по кругу носится:-)

  • Псевдоним22:01, 11.11.2013#

    вот каазлы!!!

  • Псевдоним23:35, 11.11.2013#

    Интересно, что будет с движением на 15-е ноября?

  • киборг12:58, 13.11.2013#

    со скольки? сплошные праздники у них, не надоело?

  • Псевдоним12:42, 15.11.2013#

    хирок буржуйскии бесится, не знают как себя потешить!!!

  • Лев13:06, 13.11.2013#

    Время бы точное указали, когда какой маршрут планируют перекрыть! Мне за город в 8-мь предлагаете уезжать?!

  • Есаул13:22, 13.11.2013#

    Вы зачем мост строили?Чтобы Пушкарев на нём танцульки устраивал, а весь город в пробках стоял. И не икнётся же "меру".

  • Псевдоним13:31, 13.11.2013#

    быдло ликует , Олимпиада на носе )

  • Псевдонимка13:15, 15.11.2013#

    какое к черту "быдло"? быдлу не до огня!

  • Псевдоним12:49, 15.11.2013#

    Лять и как завтра предвигаться по городу?

  • Псевдоним12:56, 15.11.2013#

    КОЗЛЫ БЛИН!!!!!!! Капусту на зиму покупать надо!!!!!!!!!

  • Псевдонимка13:14, 15.11.2013#

    да какую "часть улиц"- вообще весь центр на хрен перекрывают. и кто увидит этот огонь?! задолбали!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru