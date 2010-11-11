От танго до хип-хопа

Одной из основных его составляющих станет кинофестиваль «Танец в кино», в основу которого легли фильмы о каждом из направлений – танго, сальса, хастл, хип-хоп, фламенко. После сеансов все желающие смогут принять участие в открытых уроках в холле кинотеатра «Океан». Специально для участия в фестивале во Владивосток приезжают гости из Аргентины и Кубы.

Аргентинец Максимилиан ПАРАДИС с 13 по 16 ноября в клубе «ТангоПерекресток» проведет семинар, а 15 ноября перед фильмом «Уроки танго» выступит перед зрителями. В пятницу, 19 ноября, перед фильмом о сальсе кубинец Габриэль Никот ВАЛЬДЕС приглашает всех желающих на мастер-класс. В остальные дни фестиваля будут показаны фильмы о других направлениях социальных танцев. Среди них – хастл, хип-хоп, фламенко.

21 ноября в клубе ТангоПерекресток с 12.00 до 17.00 пройдут открытые уроки для всех, кто хочет выбрать именно тот стиль танцев, который ему нравится. Завершится фестиваль клубной вечеринкой, которая объединит все танцевальные направления на одной площадке и даст возможность представителям разных клубов пообщаться между собой, рассказать гостям о своих направлениях.

«С помощью фестиваля мы хотим показать людям, что и в их жизни может появиться такой комфортный островок под названием Танец, - говорит один из организаторов фестиваля Сергей БЕЛОКОПЫТОВ. - Представив на одной площадке самые разные танцевальные направления, мы даем возможность зрителям разных возрастов выбрать то, что им больше по душе».

Попытки объединить социальные танцы разной направленности на одной площадке предпринимались во Владивостоке регулярно и наконец вылились в Первый фестиваль социальных танцев. Его инициаторами стали клуб «ТангоПерекресток» и танцевально-спортивный клуб «Созвездие улыбок». Организаторы планируют, что событие станет ежегодным, а возможно, и перерастет в фестиваль социальных культур, к которому подключатся и другие направления социального искусства.