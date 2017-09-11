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"Адмирал" не смог удержать победный счет в основное время

11 Сентября 2017, 23:24 | Владивосток

Команда из Владивостока обыграла «Слован» только по буллитам

11 сентября. КХЛ. Владивосток, КСК «Фетисов Арена», 5 тыс. зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Слован» (Братислава) 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

«Адмирал» (10): Налимов (Серебряков, 65.00, на буллиты); Блум – Курашов, Ткачев – Саюстов – Саболич; Волченков – Моррисонн, Казаков – Макаренко – Жафяров; Мнацян – Земченок, Бутузов – Махановский – Александров; Глухов, Краснослободцев (2) – Сергеенко – Воронин.

«Слован» (4): Штепанек (58.59 – 59.29); Баркер – Эберт, Кашпар – Вьеденски (2) – Смоленяк; Тайми (2) – Месарош-к, Бухетле – Геноуэй – Репик; Шварни – Ворачек, Грнка – Садецки - Штястны; Гедера – Козак, Скалицки – Микуш – Гецл.

Броски: 34 (15+10+9+0) – 21 (9+8+5+0).       

Голы:

1:0 Жафяров (Казаков, Макаренко, 28.17)

1:1 Смоленяк (Геноуэй, Кашпар, 59.29)

2:1 Саюстов (65.00, решающий буллит). 

«Адмирал» открыл счет в первом домашнем матче в середине второго периода – отличился ЖАФЯРОВ. Такую нужную победу на три очка «моряки» упустили на последней минуте основного времени – счет сравнял СМОЛЯНЕК. Героями послематчевой серии буллитов стали вратарь СЕРЕБРЯКОВ (на фото), сменивший на время бросков НАЛИМОВА, и автор победной шайбы САЮСТОВ.

Перед матчем стало известно, что «Амур» и «Адмирал» произвели обмен, в результате которого в Хабаровск перебирается 26-летний нападающий Александр ГОРШКОВ. Приморский клуб получил денежную компенсацию.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- К сожалению, не получилось взять полноценные три очка, но два очка есть два очка. Неплохо играли 55 минут, после тайм-аута, взятого «Слованом», где-то у ребят сработал инстинкт сыграть на сохранение счета, за это мы поплатились. Хорошо, что добыли два очка. На буллитах нам где-то повезло, но мы рады победе. Акклиматизация все еще продолжается, это видно по состоянию ребят. Думаю, осталось день-два, мы на это не смотрим.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал»

Автор:
Теги: хоккей  александр андриевский  "Адмирал" 



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