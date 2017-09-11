"Луч-Энергия" потерпел разгромное поражение с новым главным тренером

После игры Жолт Хорняк обрушился с критикой на своих игроков

Первенство ФНЛ по футболу. 12 тур. 10 сентября. Красноярск, стадион «Футбол-арена «Енисей», 2,9 тыс. зрителей. «Енисей» (Красноярск) - «Луч-Энергия» (Владивосток) 4:0 (3:0). Голы: Козлов (6), Гарбуз (43), Саркисов (45+), Комков (80, с пенальти).

«Енисей»: Филиппов, Рожков, Гарбуз, Новиков, Чичерин, Стеклов (Ломакин, 70), Исаев (Семакин, 64), Иванов, Камешс, Козлов (Кутьин, 67), Саркисов (Комков, 51).

«Луч-Энергия»: Котляров, Тихий, Болжевич, Соблиров, Насадюк (Марущак, 74), Килин, Маляка (Машнев, 46), Фомин, Хлебородов (Мязин, 73), Бажев (Макарчук, 66), Гордиенко.

«Луч-Энергия» под руководством нового главного тренера Жолта ХОРНЯКА потерпел самое крупное гостевое поражение за последние 9 лет - с октября 2008 года. Дубль в ворота КОТЛЯРОВА оформил лучший бомбардир лиги КОЗЛОВ.

Жолт Хорняк, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

– Поздравляю «Енисей» с победой. Проиграть 0:4 – болезненно. В Красноярске работают хорошие тренеры, здесь квалифицированные футболисты. «Енисей» – одна из лучших команд, с кем я встретился в России. Мне очень жаль, что наша команда не вышла на игру, а осталась или в раздевалке, или гостинице. Сегодня и близко не было нашей игры. Мы знали, что «Енисей» качественная команда, но мои игроки ничего не показали сегодня. Сегодня у нас играло два футболиста – Котляров и ФОМИН. Остальных я мог бы заменить, но, к сожалению, всего четыре замены. Я извиняюсь перед болельщиками за сегодняшнюю игру.

– Игра прошла в манеже, не помешало?

– Я первый раз здесь, и мне все понравилось – качество поля, вентиляция, раздевалки. В холодное время года это идеальное решение.

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный тренер ФК «Енисей»:

— Очень хорошую игру провели сегодня. Считаю, по качеству был наш лучший матч в этом сезоне. Особенно понравился первый тайм. Очень рад, что ребята практически на сто процентов выполнили тренерскую установку – мы планировали начать очень агрессивно, встречать соперника на их половине поля, свободно выходить из обороны в атаку, забить быстрый гол. Единственное, что меня сегодня огорчило – низкий процент реализации моментов. Мы должны были забивать сегодня гораздо больше, чем четыре мяча. Подавляющее преимущество по ходу всего матча. Во втором тайме хотелось дать возможность поиграть тем ребятам, кто получал мало игрового времени — они вошли неплохо в игру.

Следующую встречу в рамках первенства ФНЛ «Луч-Энергия» проведет 16 сентября на своем поле против питерского «Зенита-2».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Енисей"