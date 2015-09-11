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Во Владивостоке пройдет фестиваль "В гостях у спорта"
Четвертый спортивный фестиваль «В гостях у спорта» пройдет 20 сентября во Владивостоке. Площадкой для ежегодных семейных соревнований традиционно выбран стадион школы №73. Спортивный праздник объединит профессиональных спортсменов и активных жителей Приморского края.
Основное внимание будет приковано к семейным командам, которым предстоит проявить свою ловкость и сноровку, чтобы стать первыми. Команды формируются из двух взрослых, двух детей и одного ребенка из детского дома. Подопечные благотворительного фонда «Владмама» из Вольно-Надеждинского детского дома будут бороться за победу наравне со всеми. Успехи каждой из команд будут отмечены призами от спонсоров. Без подарка не останется ни один из участников семейных спортивных стартов.
Гости мероприятия смогут попробовать сдать нормы ГТО. Оргкомитет СпортФеста и администрация портала Владмама выделили только некоторые из видов испытаний: бег на короткие дистанции, прыжки в длину с разбега и с места, подтягивание на турнике, сгибание рук в упоре лежа и наклоны вперед. Выполнившее все нормативы будут отмечены особыми значками «Владмама-ГТО».
В перерывах между состязаниями команд с показательными номерами выступят воспитанники различных спортивных секций Приморского края. Свое участие уже подтвердили футболисты владивостокского клуба «Луч-Энергия», хоккеисты спортивного клуба «Полюс», представители ассоциаций бокса, кикбоксинга, Айкидо, Капоэйра и тяжелой атлетики. Преимущества своего спортивного направления продемонстрируют фехтовальщики, теннисисты, ученики цирковой студии и арбалетно-лучного клуба «Скиф». Дополнительную информацию о занятиях этими видами спорта можно будет получить в информационной зоне СпортФеста.
Заявки на участие в спортивном фестивале можно отправлять на электронный адрес: sport@vladmama.ru, в специальной теме на форуме портала «Владмама» или по номеру телефона (423) 220-49-44.
Фото Наташи Малышевой.
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