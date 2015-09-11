"Спартак-Приморье" возглавил главный тренер юношеской сборной России

Серебряные призеры сохранили место в Суперлиге

Перебравшегося на Сахалин Эдуарда САНДЛЕРА на тренерском мостике «Спартака-Приморье» сменил главный тренер юношеской сборной России Евгений КИСУРИН.

В составе приморского клуба в сезоне 2015/16 будут выступать 10 собственных воспитанников, это защитники: Юрий МИТЮК (15.04.1994, 190 см, 82 кг), Артем КОМОГОРЦЕВ (26.07.1996, 182 см, 74 кг), Виталий ЗАЛОГИН (14.03.1996, 180 см, 70 кг), Никита МАКШЕВ (04.08.1990, 185 см, 80 кг), Даниил АКСЕНОВ (11.07.1995, 183 см,78 кг), Игорь ПЕТРОВ (17.12.1995, 190 см, 84), нападающие: Артемий ФОРНАЛЕВ (29.01.1996, 194 см, 77 кг), Степан ГЕТМАНОВ (07.05.1996, 200 см, 95 кг), Александр НЕЦЕНКО (24.08.1995, 203 см, 100 кг) и Вячеслав ГРАЧЕВ (25.11.1997, 202 см, 95 кг).

Также баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» подписал контракты с игроками, выступавшими в минувшем сезоне в Высшей лиге: форвардом Ильей КОРОТКОВЫМ (30.11.1985, 197 см, 85 кг) и центровым Александром СЕМЧЕНКО (26.05.1989, 211 см, 106 кг).

В сезоне 2009/10 Кисурин тренировал вологодскую женскую команду «Вологда-Чеваката», а также был главным тренером женской сборной на Всемирной Универсиаде в Белграде 2009 года (2 место). Два года работал помощником тренера в резервных юношеских сборных U20 и U18. В 2013 году возглавлял юношескую сборную U20 (4 место на чемпионате Европы).

В сезоне 2012/13 Евгений Кисурин возглавлял молодежную команду питерского «Спартака», а после отставки Юрия Здовца в начале апреля 2013 года российский специалист был назначен главным тренером основной команды «красно-белых» с берегов Невы и буквально через неделю завоевал «серебро» Кубка России, на проходившем во Владивостоке «Финале четырех». В сезоне 2013/14 тренер входил в штаб Гундарса Ветры в петербургском «Спартаке».

В этом году Кисурин в качестве главного тренера готовил юношескую сборную России к чемпионату Европы (юноши до 16 лет), но из-за дисквалификации Российской федерации баскетбола команда не была допущена к соревнованиям.

Евгений Кисурин, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Возглавить «Спартак-Приморье» для меня – большой вызов. Состав сильно изменился, в команде будут играть в основном молодые игроки, незнакомые мне. Придется работать с «колес»: познакомится с командой, определить план работы. Приморский «Спартак» - это настоящий спортивный бренд, который известен и сохранился еще со времен Советского Союза, так же, как московские ЦСКА и «Динамо». Во Владивосток многие любят приезжать. Что касается молодых игроков, на протяжении четырех лет я работал в резервных сборных России, три года - в молодежном проекте петербургского «Спартака», был успешный опыт работы с молодежью в Севастополе, поэтому сдержанный оптимизм у меня есть, но для начала надо будет все увидеть своими глазами, что я и сделаю в ближайшее время (БК «Спартак-Приморье»).

Как уже сообщала газета «Золотой Рог», 6 сентября состоялся исполком Российской федерации баскетбола (РФБ), на котором был утвержден состав участников баскетбольной Суперлиги и утвержден регламент турнира. Согласно предварительной версии календаря Суперлиги, уже 13 октября «Спартак-Приморье» должен принять в «Олимпийце» новичка лиги БК «Сахалин», в который не так давно перебрался весь тренерский штаб «Спартака» во главе с Эдуардом Сандлером и ряд ключевых игроков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Спартак-Приморье».