www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 56.21 р.
EUR: 73.35 р. 10 CNY: 94.29 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Знай наших!
Распечатать

Футбол: "Луч-Энергия" обыграл на выезде "Тюмень" 0:1

11 Августа 2014, 09:13 | Владивосток

Единственный мяч на 80-й минуте провел Мязин

10 августа. Тюмень. "Тюмень" (Тюмень) - "Луч-Энергия" (Владивосток) – 0:1 (0:0)

Гол: Мязин (80).

"Тюмень": Соколов, Голяткин, Гузь, Канаев, Данилов (Савин, 64), Шляпкин (Кавтарадзе, 72), Павленко, Кленкин, Мамтов (Зарва, 82), Коробка (Теленков, 32), Кулешов.

"Луч-Энергия": Книга, Семочко, Мирошниченко, Джиоев, Лебедев, Ваганов (Скобликов, 76), Нивалдо (Клопков, 66), Славнов, Бурченко (Аверьянов, 61), Корян (Мязин, 69), Прокофьев.

Предупреждения: Кулешов (83) - Прокофьев (62).

17 августа "Луч-Энергия" будет принимать во Владивостоке "Сибирь". 

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото ФК "Тюмень".

Автор: Олег Клименко
Теги: ФНЛ  футбол  "луч-энергия" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru