"Луч-Энергия" начал новый сезон с победы над "Мордовией"

Приморцы выстояли, потеряв двух игроков

Обновленный «Луч-Энергия» опроверг все прогнозы скептиков, по делу обыграв бывшего представителя суперлиги. Желто-синие в отсутствие отбывавшего дисквалификацию НИВАЛДО отбили стартовый натиск «Мордовии», длившийся 35 минут, затем выровняли игру, заработали неоспоримый пенальти, четко его реализовали и сумели выстоять, потеряв двух игроков.

Владивосток. 11 июля. Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2016/2017, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Мордовия» 1:0 (0:0).

«Луч-Энергия»: Котляров, Грицаенко, Коломыц, Попов, Пискунов, Насадюк, Пономаренко, Килин (Голубев, 74), Минич (Джигкаев, 71), Носов (Машнев, 89), Гордиенко (Михалев, 63).

«Мордовия»: Чебану, Молодцов, Иванов, Осипов (Лукьянов, 72), Сабитов, Багаев, Деобальд (Саркисов, 61), Кренделев (Петров, 55), Астафьев, Пазин, Алхазов.

Гол: Минич, 49 (с пенальти).

Предупреждения: Пономаренко (33), Джигкаев (84) – Саркисов (63). Удаления: Пономаренко (68), Джигкаев (90+).

Главный тренер ФК «Мордовия» Дмитрий ЧЕРЫШЕВ:

- Мы играли хорошо, претензий нет. Но даже владея полным преимуществом необходимо реализовывать создаваемые моменты. Минус в том, что ребята вместе только две недели. Нужно время, чтобы сыграться.

Главный тренер ФК «Луч-Энергия» Сергей ПЕРЕДНЯ:

- Мы серьезно готовились к этому матчу, разобрали всю игру «Мордовии». Стоит отметить, что еще вчера наши новички играли во втором дивизионе, но сегодня они бились с потрясающей самоотдачей. Если так дальше пойдет, все будет хорошо. Спасибо Казахстану, благодаря которому мы смогли заявить на матч Илью МИХАЛЕВА.

- «Луч-Энергия» сегодня впервые за последние годы пробивал пенальти на своем поле. При этом за мяч вначале схватились два игрока…

- Кто чувствовал в себе силы, что забьет, тот и бил. Это нормально. Не могу же я со скамейки делать выбор за того или иного игрока. Он на поле, он должен определять, стоит бить или нет.

«СКА-Хабаровск» на выезде проиграл «Тамбову» 1:3.

Следующий матч «Луч» проведет в гостях с краснодарской «Кубанью» 16 июля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия".