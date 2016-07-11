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"Луч-Энергия" начал новый сезон с победы над "Мордовией"
Приморцы выстояли, потеряв двух игроков
Обновленный «Луч-Энергия» опроверг все прогнозы скептиков, по делу обыграв бывшего представителя суперлиги. Желто-синие в отсутствие отбывавшего дисквалификацию НИВАЛДО отбили стартовый натиск «Мордовии», длившийся 35 минут, затем выровняли игру, заработали неоспоримый пенальти, четко его реализовали и сумели выстоять, потеряв двух игроков.
Владивосток. 11 июля. Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2016/2017, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Мордовия» 1:0 (0:0).
«Луч-Энергия»: Котляров, Грицаенко, Коломыц, Попов, Пискунов, Насадюк, Пономаренко, Килин (Голубев, 74), Минич (Джигкаев, 71), Носов (Машнев, 89), Гордиенко (Михалев, 63).
«Мордовия»: Чебану, Молодцов, Иванов, Осипов (Лукьянов, 72), Сабитов, Багаев, Деобальд (Саркисов, 61), Кренделев (Петров, 55), Астафьев, Пазин, Алхазов.
Гол: Минич, 49 (с пенальти).
Предупреждения: Пономаренко (33), Джигкаев (84) – Саркисов (63). Удаления: Пономаренко (68), Джигкаев (90+).
Главный тренер ФК «Мордовия» Дмитрий ЧЕРЫШЕВ:
- Мы играли хорошо, претензий нет. Но даже владея полным преимуществом необходимо реализовывать создаваемые моменты. Минус в том, что ребята вместе только две недели. Нужно время, чтобы сыграться.
Главный тренер ФК «Луч-Энергия» Сергей ПЕРЕДНЯ:
- Мы серьезно готовились к этому матчу, разобрали всю игру «Мордовии». Стоит отметить, что еще вчера наши новички играли во втором дивизионе, но сегодня они бились с потрясающей самоотдачей. Если так дальше пойдет, все будет хорошо. Спасибо Казахстану, благодаря которому мы смогли заявить на матч Илью МИХАЛЕВА.
- «Луч-Энергия» сегодня впервые за последние годы пробивал пенальти на своем поле. При этом за мяч вначале схватились два игрока…
- Кто чувствовал в себе силы, что забьет, тот и бил. Это нормально. Не могу же я со скамейки делать выбор за того или иного игрока. Он на поле, он должен определять, стоит бить или нет.
«СКА-Хабаровск» на выезде проиграл «Тамбову» 1:3.
Следующий матч «Луч» проведет в гостях с краснодарской «Кубанью» 16 июля.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК "Луч-Энергия".
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