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Веретенников начал работу в "Луче-Энергия" с победы в дальневосточном дерби
Победный мяч в ворота хабаровского "СКА-Энергия" провел Денис Клопков
11 июля. Владивосток. Стадион "Динамо". "Луч-Энергия" (Владивосток) - "СКА-Энергия" (Хабаровск) 1:0 (0:0).
"Луч-Энергия": Довбня, Гузь, Колычев, Пискунов, Бабенков, Пономаренко, Славнов (Гордиенко), Зюзин (Казанков), Козлов (Селищев), Клопков, Нивалдо (Столбовой).
"СКА-Энергия": Дюпин, Удалый, Купчин (Кармазиненко), Нестеренко, Плетин (Умаров), Имедашвили (Гатикоев), Никифоров, Киреев, Калинский (Ваганов), Попов, Гайдаш.
Гол: Клопков (59).
Как и следовало ожидать от дерби на старте сезона, игра шла до первого гола. Красивую комбинацию желто-синих хлестким ударом завершил выдвинутый ближе к атаке Денис Клопков. На последней минуте матча хабаровчане могли уйти от поражения, но за хозяев сыграла штанга.
"Результат для нас хороший. Мы стремились к победе. Игра была очень тяжелая, до гола. Он и решил судьбу матча. После забитого мяча уже соперник попал в перекладину - не успели перекрыть центральную зону. Нам чуть-чуть повезло, что забили хороший гол. Но в первые минуты матча играли немного нервозно. Потом освоились. Я доволен отношением ребят к делу", - сказал после матча дебютировавший в официальных матчах в качестве главного тренера "Луча-Энергия" Олег Веретенников.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото ФК "Луч-Энергия".
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