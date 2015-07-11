Лидер сборной Испании Феррер отказался от поездки во Владивосток на матч Кубка Дэвиса

Матч второго круга Кубка Дэвиса в группе 1 зоны Европа/Африка между сборными России и Испании пройдет17-19 июля в Фетисов-Арене

Испанский теннисист Давид ФЕРРЕР не будет выступать за сборную Испании на матче Кубка Дэвиса во Владивостоке. Формальная причина отказа седьмой ракетки мира – не успел восстановиться после травмы локтя.

Помимо Феррера у испанцев заявлены Пабло АНДУХАР (37-я ракетка мира), Марк ЛОРЕС (12-й номер парного рейтинга) и Давид МАРРЕРО (21-й номер парного рейтинга). Запасным в заявку команды включен 63-й номер одиночного рейтинга Даниэль ХИМЕНО-ТРАВЕР.

За россиян во Владивостоке сыграют Константин КРАВЧУК (154-й номер мирового рейтинга), Евгений ДОНСКОЙ (172), Андрей РУБЛЕВ (207) и Карен ХАЧАНОВ (217).

Открытие матча назначено на 17 июля в 14.00 часов.

Расписание игр:

17 июля – с 15.00 часов (одиночный разряд, 2 игры).

18 июля – с 15.00 часов (парный разряд, 1 игра).

19 июля – с 14.00 часов (одиночный разряд, 2 игры).



Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток