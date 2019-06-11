Футбол: "Луч" выбрал для подготовки Москву, а не Корею

Команда из Владивостока сыграет на сборах два товарищеских матча

«Луч» начал подготовку к первенству ФНЛ 2019-2020 в Москве, в оздоровительном комплексе «Бор», где команда пробудет до 27 июня. Затем подопечные Рустема ХУЗИНА вернутся во Владивосток для проведения заключительного этапа подготовки. Раньше клбу из Владивостока неудачно экспериментировал со сборами в Корее.

Из Владивостока в Москву отправилась лишь часть игроков, это воспитанники центра подготовки юных футболистов «Луча» Антон КРОТОВ, Дмитрий КАЛУГИН, Сетрак АКОПЯН, Егор ОСТАПЕНКО, Никита СЕДЯКИН, Максим НАСАДЮК, Руслан ГОРДИЕНКО и Никита БЕЛУНОВ, а также персонал. Остальные прибудут в тренировочный лагерь самостоятельно, включая тренерский штаб во главе с Рустемом Хузиным.

Предложение продлить отношения с клубом сделано вратарю Александру КОТЛЯРОВУ, защитникам Кириллу МАРУЩАКУ, Максиму Насадюку, Павлу СТЕПАНЦУ, нападающему Руслану ГОРДИЕНКО. Вернулись в расположение своих клубов арендованные нападающий Илья ВИЗНОВИЧ («Крылья Советов») и защитник Виктор ПАТРАШКО («Уфа»). Последний уже прибыл в распоряжение «Шинника», который тренирует бывший наставник «Луча» Александр ПОБЕГАЛОВ.

Первый спарринг запланирован на 15 июня – соперником «Луча» станет раменский «Сатурн», выступающий в ПФЛ.

В первом туре ОЛИМП-Первенства ФНЛ в воскресенье, 7 июля «Луч» примет «Химки».

Отметим, что власти Новосибирской области приняли решение о создании автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Новосибирск» для участия в зоне «Восток» ПФЛ.

«Правительством Новосибирской области принято решение о создании нового футбольного клуба по нескольким причинам, основная из которых неэффективное управление действующего руководства футбольного клуба «Сибирь». Это выразилось в первую очередь в спортивном результате сезона - занятое командой 18-е место не позволило футбольному клубу «Сибирь» остаться в составе ФНЛ и впервые с 2005 года клуб вынужден перейти во второй дивизион соревнований – первенство ПФЛ в зоне «Восток». В настоящее время в кратчайшие сроки планируется завершить процедуру создания некоммерческой организации, подать документы на лицензирование, затем будет представлена программа развития ФК «Новосибирск». Главная задача футбольного клуба «Новосибирск» – по итогам предстоящего сезона вернуться в состав Футбольной национальной лиги», - говоритсяч на сайте правительства Новосибирской области.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ФК «Луч».